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Euronews: беспрецедентный рост цен на топливо толкает немцев заняться «топливным туризмом»

Эта осень в Германии проходит под знаком «топливного туризма», передаёт Euronews. Из-за резкого роста цен на бензин в Германии, которая обогнала по этому показателю уже даже Великобританию, немцы едут заправлять свои автомобили в соседние страны, где это можно сделать значительно дешевле. При этом многие берут с собой запасные канистры, поскольку прогнозы насчёт дальнейшего роста цен в Германии совсем не обнадёживают.

В Центральной Европе возрождается «топливный туризм»: из-за резкого роста цен на бензин в Германии немцы в массовом порядке отправляются в соседние страны — Австрию, Польшу и Чехию. Литр в Германии стоит уже почти два евро. Это больше, чем даже в Великобритании, которая переживает после брексита серьёзный транспортный кризис.

Разница с соседями может достигать 50 евроцентов — по мнению немецких водителей, это вполне компенсирует более долгий путь до заграничной заправки. Многие при этом не ограничиваются полным баком, а берут с собой канистры: прогнозы насчёт роста цен в Федеральной республике неутешительны. 

Ещё в начале года правительство повысило «налог на выхлопы». С каждого литра казна забирает себе около половины стоимости за счёт разных сборов. А осенью разразился энергетический кризис по всей Европе. 

Немецкий автомобильный клуб, старинная и уважаемая организация, призывает правительство законодательно ограничить максимальную цену топлива. 

Дата выхода в эфир 24 октября 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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