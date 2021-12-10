Ouest-France: во Франции больше трети молодёжи столкнулось с дискриминацией при трудоустройстве

Среди французской молодёжи каждый третий сталкивался с ущемлением своих прав при устройстве на работу, а каждый пятый неоднократно подвергался дискриминации по национальности, внешнему виду, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или другим критериям, приводит Ouest-France результаты опроса Международной организации труда. Комментируя выводы исследования, уполномоченная по правам человека Клэр Эдон подчёркивает, что такое «обесценивание» может привести к эмоциональным и психологическим проблемам, которые будут сопровождать человека в течение всей его жизни.

Молодые французы слишком часто сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве — такой вывод сделала уполномоченная по защите прав человека Клэр Эдон на основе 14-го опроса Международной организации труда (OIT) о проблемах на работе, пишет Ouest-France. По данным доклада, опубликованного во вторник, больше трети молодёжи 18—34 лет заявили о том, что сталкивались с ущемлением своих прав при поиске работы или построении карьеры, при этом почти каждый пятый — неоднократно.

В документе указаны различные критерии дискриминации: по происхождению, цвету кожи или национальности (68% опрошенных), по внешнему виду (63%), по гендерной идентичности (61%), сексуальной ориентации (60%), по состоянию здоровья или инвалидности (54%), по религиозной принадлежности (57%). Омбудсмен сообщает, что в 2021 году практически 90% французов 18—34 лет признались, что уже переживали «обесценивание» в течение своей профессиональной жизни. Они отмечали, что их профессиональные качества недооценивают, их всегда заставляют перерабатывать или поручают бесполезные и неприятные задачи.

Авторы доклада предупреждают о долгосрочных эмоциональных и психологических последствиях, к которым может привести дискриминация молодёжи: среди них указываются злость, грусть, усталость, утомление или даже состояние депрессии. В интервью France Info Клэр Эдон рассказала, что это «достаточно серьёзная» проблема, из-за которой юноши и девушки «теряют доверие к обществу, доверие в вопросе равенства, который является частью наших республиканских принципов». По мнению омбудсмена, разочарование молодых специалистов, «очевидно», разрушает их профессиональную жизнь, но не только её: оно влияет на их самоуважение, доступ к жилью, товарам и услугам. «Это оказывает влияние на протяжении всей жизни, психологическое влияние», — подчёркивает Эдон.

В заключение уполномоченная по правам человека во Франции призвала жертв дискриминации среди молодёжи отправить запрос на сайте antidiscriminations.fr или позвонить по телефону 39 28, чтобы узнать у юристов о своих правах. По её данным, почти половина людей 18—34 лет не предпринимает никаких попыток пожаловаться на несправедливость. Как отмечает Ouest-France, за 10 месяцев существования специальной службы там зарегистрировали около 10 тыс. заявок, из которых 7,5 тыс. передали на рассмотрение Клэр Эдон. «Не сидите сложа руки — по крайней мере, позвоните нам», — настоятельно советует омбудсмен.