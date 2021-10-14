24 канал: самой многочисленной группой трудовых иммигрантов в Польше остаются украинцы
В 2020 году Польша выдала более 400 тыс. разрешений на работу для иностранцев. Как передаёт «Телеканал новин 24», самой многочисленной группой трудовых иммигрантов остаются украинцы, однако в последние годы увеличилось количество рабочих и из других стран.
Об этом каналу рассказали во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, ссылаясь на исследование учёных из Гданьской политехники. Согласно результатам исследования, в 2004 году, когда Польша вступала в ЕС, страна выдавала в 30 раз меньше разрешений на работу для иностранцев, чем сейчас. В то же время в 2020 году количество разрешений на работу уменьшилось на 9% по сравнению с 2019 годом — с 444 тысяч до 406 тыс.
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