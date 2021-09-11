Немецкий социолог: малоимущие в Германии брошены на произвол судьбы

Политики Германии с Ангелой Меркель во главе оставили нижний класс малоимущих граждан в стране на произвол судьбы, считает социолог Оливер Нахтвей. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он подчеркнул, что экономический подъём и благосостояние Германии в значительной степени опираются на спины теневой армии низкооплачиваемых работников, которых в стране насчитывается порядка 8 млн. При этом правительство уже многие годы ничего не делает для этих людей.

В Германии проживает целая теневая армия из 8 млн низкооплачиваемых работников, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Социолог Оливер Нахтвей в интервью изданию поясняет, что именно эти люди являются ключевыми фигурами, обеспечивающими функционирование общества в стране, — но политики оставили их на произвол судьбы.

Когда Ангела Меркель стала канцлером в 2005 году, в Германии было более 5 млн безработных, сейчас их около 2,5 млн. Это, определённо, успех, однако вопрос в том, какой ценой он был достигнут, подчёркивает немецкий социолог. По его словам, «этот успех был взращён на спинах огромной теневой армии низкооплачиваемых работников». Почти 20% трудоустроенных граждан в стране трудятся в этом секторе. А если прибавить к 4 млн рабочих мест с полным днём ещё и рабочие места с частичной занятостью, в Германии образуется в общей сложности 8 млн низкооплачиваемых сотрудников — самый высокий показатель среди всех стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Специалисты в Германии получают хорошие зарплаты, однако зачастую в стране возникают случаи параллельной занятости в качестве внештатных сотрудников или появляются низкооплачиваемые позиции, как, например, в мясной промышленности.

В итоге возникает класс малоимущих в Германии, и это, по-видимому, сознательно допускается, полагает Оливер Нахтвей. Речь идёт о людях, не имеющих надёжной стабильной работы, а нередко также защиты от необоснованного увольнения. Они получают краткосрочные контракты или работают по найму. А до того, как в Германии был введён минимальный размер оплаты труда, зарплата 1,5 млн человек была такой низкой, что они вынуждены были получать поддержку от государства.

Введение минимального заработка сгладило ситуацию, однако социолог не считает это заслугой Меркель. Она очень долго противилась повышению минимальной оплаты труда. Миллионы людей с низкооплачиваемой работой до сих пор не имеют никаких надёжных социальных гарантий, а их пенсии будут чрезвычайно скудными. «Несмотря на долгий и непрерывный экономический подъём, канцлер не сделала ничего для улучшения жизненной ситуации этих людей. Она бросила класс малоимущих на произвол судьбы», — убеждён Нахтвей.

При этом он подчёркивает, что реально благосостояние немцев обеспечивают «невидимые» работники, которых большинство в повседневной жизни просто не замечает. Они заполняют полки в магазинах, работают в поле, в системе здравоохранения, на скотобойнях или в пиццериях. Нередко они работают до полного изнеможения. Часто это бывают мигранты, зачастую женщины.

Этот слой общества постепенно движется вниз. Они не могут подняться и перейти в класс выше, потому что им приходится прикладывать массу усилий, чтобы хотя бы удержаться на том уровне жизни, которым они обладают сейчас.

Доля женщин среди сотрудников домов престарелых составляет 84%, на фабриках по производству пиццы — 75%. Для таких людей особенно велика угроза нищеты, на них ложится огромная физическая нагрузка. Тем не менее, эти женщины бывают попросту вынуждены браться за тяжёлую и низкооплачиваемую работу.

Как отмечает Нахтвей в интервью Der Spiegel, правительство Германии возглавляет канцлер Ангела Меркель, и в руководящих инстанциях становится всё больше женщин — на это любят обращать внимание. Но наличие вертикали неравенства при этом упускается из виду, и это странный «парадокс эмансипации».

Во время пандемии внимание к себе внезапно привлекли кассиры и медперсонал, а также другие низкооплачиваемые профессии в сфере услуг. Однако это продлилось недолго и осталось без последствий, потому что в противном случае немецкому обществу пришлось бы признать, что оно, по сути своей, является классовым обществом с растущим неравенством. Проще прогнать жертвующих собой на низкооплачиваемой работе людей с глаз долой, чем обеспечить им реальное улучшение условий труда и жизни.

При этом в ходе пандемии у многих развилось новое самосознание. Так, сфера здравоохранения перестроилась на режим экономии, и у работников теперь становится всё меньше времени для заботы о пациентах. Однако многие не выходили на забастовки, потому что не хотели оставлять без присмотра пациентов. Сейчас ситуация меняется, работники отрасли учатся использовать свою важность для системы. Так, уже устраивала забастовку известная клиника «Шарите» в Берлине. Такая же тенденция наблюдается и в детских садах. Забастовки также устраивают и службы доставки.

Когда работники собираются вместе на подобные акции, многие работодатели видят в этом угрозу. Поэтому сейчас возникает всё больше инстанций, которые специализируются на том, чтобы мешать работе профсоюзов, утверждает немецкий социолог: «Чем больше люди разобщены, тем меньше шансов на солидарность».

Цифровизация для низкооплачиваемых работ также означает не улучшение, а, как правило, ещё большее отчуждение и усиленный контроль. Из-за того что больше вещей можно автоматизировать, зарплаты снижаются. Нередко цифровизация также ведёт к потере квалификации: раньше водителю такси требовалось знать в Берлине все улицы, чтобы найти самый быстрый маршрут до больницы, теперь водителю нужно только приложение с навигатором.

Германия — это классовое общество, и она всегда была такой, утверждает Оливер Нахтвей. В этом понятии всегда крылось нечто угрожающее. После Второй мировой войны речь в ФРГ шла о благосостоянии для всех, доминировали представления о гармоничном обществе среднего класса.

Сейчас рабочий класс в традиционном понимании исчезает, но возникают новые сегменты с низкой заработной платой. В них заняты люди, которые придерживаются неясных политических взглядов. В некоторых регионах Германии новой рабочей партией уже считается «АдГ». Социал-демократам и левым не удалось выстроить стабильные отношения с новыми слоями населения, а прежние работники производящих отраслей разочарованы профсоюзами из-за недостатка их активности и обеспокоены возможностью потери рабочих мест из-за наплыва мигрантов.

По мнению социолога Нахтвея, в будущем в Германии будет наблюдаться рост числа микро-очагов классовой борьбы, которой станут чаще руководить женщины. Эти мелкие классовые конфликты быстро станут частью повседневной реальности. И те работники на низкооплачиваемых позициях, на которых основывается благосостояние немецкого общества, ещё тоже могут восстать, отмечает Нахтвей в интервью немецкому журналу Der Spiegel.