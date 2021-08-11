Das Erste: забастовка машинистов поездов парализовала железные дороги Германии

Двухдневная забастовка, организованная профсоюзом железнодорожных машинистов Германии, практически парализовала транспортное сообщение по всей стране, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Множество поездов отменены, другие приходят с большими опозданиями. Пассажирам советуют по возможности отложить запланированные поездки. С помощью забастовки машинисты надеются добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Забастовка профсоюза железнодорожных машинистов Германии (GDL) привела к отмене поездов и опозданиям по всей стране, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Пассажирам поездов и электричек следует учесть вероятные задержки в пути — забастовка уже в значительной мере парализовала транспортное сообщение, осуществляемое основной немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

Представитель компании, между тем, заявил, что фирме удалось организовать альтернативные варианты движения на местном и ближнем сообщении. Однако в связи с тем, что поездов сейчас стало намного меньше, пассажиры сталкиваются со значительными неудобствами. «Deutsche Bahn не может гарантировать, что все пассажиры сегодня доберутся до цели, как хотелось бы», — сообщила компания, попросив пассажиров, по возможности, отложить запланированные поездки.

Что касается поездов дальнего следования ICE, Intercity и Eurocity, на ходу сейчас примерно каждый четвёртый состав. В региональном и городском железнодорожном сообщении ситуация сильно разнится в зависимости от региона. Особенно масштабные забастовки отмечаются в восточных федеральных землях.

Deutsche Bahn попросила пассажиров перенести на более поздний срок поездки, если они не являются срочно необходимыми. Из-за коронавируса она призвала к уважительному поведению в поездах. Также Deutsche Bahn предложила «мировое соглашение» в связи с забастовками: уже забронированные билеты на затронутые забастовкой маршруты останутся действительны до 20 августа. Также возможно бесплатно сдать билет и вернуть деньги.

Как подчёркивает Das Erste, пассажиры столкнулись с забастовкой в разгар отпускного сезона, в 11 из 16 федеральных земель сейчас идут школьные каникулы. Также пострадало железнодорожное сообщение с другими странами.

С помощью двухдневной забастовки профсоюз железнодорожных машинистов хочет добиться повышения зарплат на 3,2% и выплаты коронавирусных премий в текущем году. Также идут споры по поводу пенсий.

Глава профсоюза Клаус Везельски отмёл критику неподходящего времени для проведения забастовок: «Нет никакого момента, когда забастовка была бы хороша для клиентов». Забастовка должна завершиться в ночь на пятницу. Решение о следующем раунде забастовок профсоюз примет на следующей неделе. К переговорам профсоюз вернётся только тогда, когда Deutsche Bahn согласится на улучшение условий труда.

Представитель концерна по работе с персоналом Мартин Зайлер назвал эту забастовку «абсолютно неуместной и непропорциональной». Официальный представитель Deutsche Bahn Ахим Штаус призвал профсоюз вернуться за стол переговоров, подчеркнув, что сторонам уже удалось сблизить позиции в том, что касается повышения зарплат.

Профсоюз железнодорожных машинистов бьётся за повышение зарплат и улучшение условий труда его членов, работающих на Deutsche Bahn. В отличие от более крупного профсоюза железнодорожников и транспортников Германии (EVG), GDL не согласен принять соглашение между профсоюзами и предпринимателями не повышать заработную плану в течение года. Таким образом GDL надеется, в том числе, заработать очки в борьбе за влияние с EVG.

Конкуренты Deutsche Bahn в забастовках не участвуют. Они обладают существенной долей на рынке регионального и товарного транспортного сообщения. Однако и там тоже возможны ограничения, если их машинисты примкнут к забастовке профсоюза железнодорожных машинистов, предостерегает немецкий телеканал Das Erste.