FAZ: коронавирус, наводнение, забастовки — германские железные дороги оказываются на дне многомиллиардной долговой ямы
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn («Германские железные дороги». — ИноТВ) не выходит из долговой ямы, в которую его загнал коронакризис. Согласно документам, предоставленным концерном новостному агентству Reuters в среду, за первые шесть месяцев этого года чистый убыток превысил 1,4 миллиарда евро.
Виной тому снижение спроса на перевозки дальнего следования — международное и междугороднее сообщение. По запросу федерального правительства компания Deutsche Bahn продолжала пускать поезда по расписанию, несмотря на низкую заполняемость. Во время пандемии заполняемость поездов временами достигала лишь 20 процентов, а до этого превышала 50 процентов. Кроме того, также сказалась закупка новых скоростных междугородних поездов четвёртого поколения.
В итоге пассажирские перевозки дальнего следования в первом полугодии понесли больше убытков, чем прибыли. Кроме того, теперь компании необходимо устранить миллиардный ущерб, нанесённый наводнением. Также существует угроза забастовки профсоюза немецких машинистов GDL.
Однако положение дел Deutsche Bahn было критическим задолго до кризиса, вызванного коронавирусом. Нехватка материальных средств и персонала серьёзно сказывается на опозданиях, особенно в области грузовых перевозок.
В настоящее время задолженность концерна составляет около 30 миллиардов евро, и ему требуется дополнительная помощь со стороны собственника — государства. В качестве помощи для преодоления последствий коронавируса правительство ФРГ пообещало выделить более 10 миллиардов евро из средств, предназначенных для борьбы с изменением климата. Однако Еврокомиссия пока не решается одобрить эту меру из-за потенциальной дискриминации конкурентов на железнодорожном рынке.
В четверг компания Deutsche Bahn намерена представить свой полугодовой отчёт.
Дата выхода в эфир 28 июля 2021 года.
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