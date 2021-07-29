Der Standard: на фоне борьбы с глобальным потеплением в небо возвращаются «воздушные гиганты»

Из-за трагического крушения дирижабля «Гинденбург» управляемые аэростаты долгое время были «изгоями» в сфере авиации, но сейчас всё может измениться, пишет Der Standard. «Воздушные гиганты» — это более экологичная альтернатива самолётам, что важно в целях борьбы с глобальным потеплением. Поэтому многие компании уже сегодня разрабатывают опытные образцы как для гражданских, так и для военных нужд.

В 1852 году французский изобретатель Анри Жиффар создал первый в мире дирижабль, с чего началась новая эпоха в развитии авиации, пишет Der Standard. С тех пор управляемые аэростаты перевозили людей на большие расстояния, в том числе из Европы в Америку. Но в 1937 году история успеха трагически завершилась. Немецкий дирижабль LZ 129 — более известный как «Гинденбург» — загорелся во время посадки. Созданный ради престижа проект нацисткой Германии провалился, забрав жизни 35 пассажиров и одного члена экипажа.

По числу жертв это крушение, конечно же, не было самым масштабным авиапроисшествием, но оно имело большое политическое значение и активно освещалось в СМИ, из-за чего дирижабли на долгое время стали «изгоями» в сфере авиации. Но сейчас, по прошествии 90 лет, всё может измениться: сразу несколько компаний пытаются вернуть «воздушных гигантов» в тренды.

К примеру, британское предприятие Hybrid Air Vehicles. Изначально оно работало над созданием дирижабля-разведчика для армии. Первые лётные испытания прошли успешно, но разработку остановили. Позже проект перезапустили под названием Airlander 10 и модифицировали его под гражданские нужды. Управляемый аэростат сможет перевозить до 100 человек и 100 тонн груза на расстояние 7 400 км. Конечно, время в пути увеличится в пять раз, зато, несмотря на наличие дизельного двигателя, практически на одну десятую уменьшится углеродный след. Лётный прототип уже есть, а в серийное производство дирижабль запустят уже в 2025 году. Также планируется создать модель на электрической тяге.

Немного другой рынок осваивает израильская компания Atlas LTA, продолжает австрийское издание. Там создают туристический дирижабль на гибридной или электрической тяге. Он сможет совершать круговые полёты, к примеру по городу, с 24 пассажирами на борту. Первый опытный образец появится уже в 2023 году, а полностью завершить производство планируют не позднее 2029-го. При этом в этой сфере израильтяне не новаторы. Компания Zeppelin NT, которая работает в Германии и Австрии, уже предлагает коммерческие туристические полёты, например над Боденским озером.

Российская компания «Инициативное КБ дирижаблестроения «Аэросмена» ставит перед собой более амбициозные цели. В ней разрабатывают дирижабль, который внешне сильно отличается от своих конкурентов и походит скорее на летающую тарелку из фильмов об НЛО. Такая форма улучшит лётные характеристики устройства, позволит ему развивать скорость до 250 км/ч, а также работать в суровых погодных условиях, например в Сибири. Будущий флот управляемых аэростатов будет состоять из моделей различной величины с полезной нагрузкой от 20 до 600 тонн. Первый взлёт намечен на 2024 или 2025 год.

Схожие разработки ведутся также во Франции и США, отмечает Der Standard. В плане скорости дирижабли уже сегодня могут конкурировать с грузовыми судами, но в сфере пассажироперевозок тягаться с самолётами не могут. Однако всё больше людей начинают осознавать угрозу глобального потепления, так что в силу необходимости «воздушные гиганты» вполне могут занять свою нишу в авиации, по крайней мере до тех пор, пока их не сменят самолёты на электрической тяге, заключает издание.