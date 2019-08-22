NBC: учёные предлагают использовать гигантские дирижабли для перевозки грузов

Эпоха огромных дирижаблей, совершавших перелёты через океан, завершилась в 1937 году, когда произошла катастрофа с воздушным судном «Гинденбург», пишет NBC. Этот дирижабль был крупнейшим в своём роде. Он загорелся во время приземления в штате Нью-Джерси, в результате чего десятки человек погибли.

Однако теперь по прошествии более 80 лет гигантские суда вновь могут вернуться в небо, однако использоваться они будут не для перевозки пассажиров, а в качестве экологичного способа доставки грузов по всему миру.

Такое предложение было выдвинуто в недавно опубликованной научной работе. Новые воздушные суда, согласно этой идее, должны быть в 10 раз больше дирижабля «Гинденбург», длина которого составляла 245 м. Они будут парить в атмосфере и выполнять работу обычных океанских грузовых кораблей. Дирижабли будут передвигаться быстрее, но при этом будут значительно меньше загрязнять окружающую среду.

«Из-за глобального потепления мы пытаемся сократить выбросы углекислого газа настолько, насколько это возможно», — прокомментировал ситуацию Джулиан Хант, научный сотрудник Международного института анализа прикладных систем в австрийском Лаксенбурге и ведущий автор исследования.

По его словам, новое поколение воздушных судов будет передвигаться благодаря мощным воздушным потокам, которые циркулируют на нашей планете. Хант и его коллеги подсчитали, что дирижабль длиной 1,5 мили (2,4 км) сможет облететь Землю за 16 дней, неся при этом 20 тыс. тонн груза и затрачивая минимум энергии.

Современные более долговечные материалы, в том числе углеродное волокно, позволят сделать дирижабли менее хрупкими и более безопасными, а компьютерные системы прогнозирования погоды позволят избегать штормов и помогут оптимизировать использование воздушных потоков.

Однако, как отмечает Хант, несмотря на все высокотехнологичные достижения человечества, новые дирижабли тем не менее будут парить, как и раньше, благодаря водороду — легковоспламеняющемуся газу, который в 14 раз легче воздуха. Именно этот газ использовался на дирижабле «Гинденбург» и на других подобных судах в 1930-х. И пока вероятность очередного гигантского взрыва в некоторой степени отталкивает людей от идеи возрождения дирижаблей, говорится в статье.