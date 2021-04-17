Independent: «пушечное мясо» — Британии грозит волна увольнений медперсонала из-за низких зарплат

Руководящие сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании призвали повысить заработную плату медицинским работникам и тем самым предотвратить волну увольнений по собственному желанию, пишет Independent. Запланированное правительством повышение зарплаты на 1% является «оскорблением» для врачей и медсестёр, большинство из которых доведено до истощения непрекращающимися неоплачиваемыми переработками.

Сотни руководящих сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании высказали опасения за её будущее в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса: без значительного повышения заработной платы им не удастся удержать персонал на передовой борьбы с инфекцией, пишет Independent.

Опрос, проведённый среди руководящих сотрудников, показал, что многие работники испытывают чрезмерное давление, перерабатывая по 20 и более часов в неделю. Сверхурочные часы при этом не оплачиваются. Более 90% выступили за значительное повышение заработной платы медсёстерам, врачам и другим сотрудникам, чтобы предотвратить волну увольнений по собственному желанию. Это помогло бы поддержать Национальную службу здравоохранения, поскольку в настоящий момент ей приходится иметь дело с рекордным числом пациентов — в настоящее время лечения ожидают 4,7 млн человек.

Некоторые руководящие сотрудники заявили, что запланированное правительством повышение зарплаты на 1% является «оскорблением» и заставляет их чувствовать себя «никчёмными». Один из опрошенных назвал сотрудников Национальной службы здравоохранения «пушечным мясом».

Джон Рестелл, глава профсоюза, представляющего интересы руководящих сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании, выразил опасения из-за проблем с набором и удержанием персонала, которые, вероятно, возникнут после окончания третьей волны. Он добавил, что большинство сотрудников доведено до истощения и работает практически без перерывов с февраля или марта 2020 года.

Представитель Министерства здравоохранения Великобритании заявил: «Мы признаём, что пандемия оказала острое давление на всех сотрудников в сфере здравоохранения и социального обеспечения, которые продолжают неустанно работать на передовой, спасая жизни и заботясь о самых уязвимых гражданах». Он также пообещал, что министерство продолжит «обеспечивать повышение заработной платы для сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании», сообщает Independent.