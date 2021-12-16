Euronews: странам «Восточного партнёрства» не рассказали о перспективе вступления в ЕС

Лидеры ЕС встретились с руководством стран — участниц «Восточного партнёрства» и пообещали выделить им более €2 млрд в виде инвестиций. Как передаёт Euronews, в ходе саммита обсуждалась также политика, проводимая Россией, которая, как утверждалось, вынашивает агрессивные планы. Однако, отмечает канал, в итоговой декларации Россия не упоминается и не идёт речь о каких-либо санкциях против неё. Также в документе не затрагивается вопрос перспективы вступления в Евросоюз для бывших советских республик.
Евросоюз намерен выделить 2 миллиарда 300 тысяч евро в виде инвестиций для стран — участниц «Восточного партнёрства». Об этом было объявлено на прошедшем в Брюсселе саммите, где лидеры стран ЕС встретились с руководством пяти бывших советских республик.
В ходе саммита обсуждалась также политика, проводимая Россией, которая, как утверждалось, вынашивает агрессивные планы, о чём, в частности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии:Призываем Россию к деэскалации, призываем воздерживаться от любых дальнейших агрессивных действий. Мы заверили Украину в неизменной поддержке и приверженности её суверенитету и территориальной целостности. И не должно быть действительно никаких сомнений в том, что Европейский союз будет твёрдо реагировать на любые дальнейшие проявления агрессии против Украины.
Между тем в итоговой декларации саммита Россия не упоминается и не идёт речь о каких-либо санкциях против неё. Также в документе не затрагивается вопрос перспективы вступления в Евросоюз стран — участниц «Восточного партнёрства».
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