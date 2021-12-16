Немецкий политолог: отключение России от SWIFT нереалистично

Вариант с возможным отключением России от системы SWIFT представляется нереалистичным из-за слишком высокой экономической взаимозависимости между Россией и Европой, заявил немецкий политолог Янис Клюге в интервью для N-TV. Клюге также отметил, что гипотетическая остановка «Северного потока — 2» может случиться только в случае резкого обострения ситуации на Украине, что также маловероятно.
Отключение России от системы SWIFT вряд ли является реалистичной опцией, заявил немецкий политолог Янис Клюге в своём интервью для N-TV. Ранее подобная мера применялась против Ирана, однако Россия куда более сильно вплетена в мировую экономику.
Как отмечает Клюге, отключение России от SWIFT полностью уничтожит торговлю между Россией и Европой в её нынешнем виде. «Я сомневаюсь в том, что немецкие или же иные европейские предприятия попробуют расширить санкции, поскольку это может привести и к другим последствиям. Такой сценарий представляется просто невозможным ещё и в свете энергетической зависимости от России», — приводит издание слова Клюге.
Обрушение торговли с Россией будет иметь особенно серьёзные последствия для Германии, имеющей тесные экономические связи с Москвой, отмечает Клюге. Политолог напоминает, что даже анонс включения США российской компании «Русал» в чёрные списки в 2018 году вызвал значительный стресс в Европе, поскольку «Русал» является поставщиком алюминия для многих европейских предприятий.
Что же касается гипотетических санкций против «Северного потока — 2», то они возможны только в случае резкого обострения ситуации на Украине, считает Клюге. При этом Россия вряд ли начнёт открытое вторжение на Украину из-за слишком высоких рисков. По мнению политолога, Москва будет продолжать оказывать давление, стремясь к реализации Минских соглашений «в российской трактовке».
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, который подразумевает введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе, сообщает газета «Известия».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу напряжённости между Арменией и Азербайджаном в ходе встречи с секретарем совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Выпущенная с территории Йемена ракета попала в промышленную зону города Джизана на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на воюющую на стороне международно признанного правительства Йемена арабскую коалицию.
США обнародовали архивные документы, из которых следует, что американские спецслужбы долгое время изучали теории о причастности СССР к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Всего США рассекретили почти 1,5 тыс. ранее закрытых документов, связанных с расследованием убийства Кеннеди.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга допустил возможность использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая напомнили о пользе климатотерапии для переболевших коронавирусной инфекцией.