Боррель: ЕС не будет препятствовать «Северному потоку — 2» при условии соответствия европейским правилам

«Северный поток — 2» является немецким проектом, поэтому вопросами, связанными с ним, должно заниматься немецкое правительство, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в интервью для Deutschlandfunk. По словам политика, в случае полного соответствия проекта европейским правилам Брюссель не будет иметь права препятствовать ФРГ в использовании газопровода.

Новое правительство Германии может занять более твёрдую позицию в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель в своём интервью для Deutschlandfunk. Он отметил, что новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок решительно настроена на поддержку независимости, единства и территориальной целостности Украины.

Однако сейчас основные усилия должны быть направлены на деэскалацию сложившейся ситуации, подчеркнул Боррель. «Сейчас мы как дипломаты должны не подбрасывать ещё дров в огонь, а стараться предотвратить ухудшение обстановки», — приводит издание слова политика.

Говоря о возможных новых штрафных мерах против России, в частности, о возможном отключении России от системы SWIFT, Боррель подчеркнул, что он не хотел бы сейчас обострять ситуацию. Он также отметил, что на грядущей встрече министров иностранных дел ЕС не будут обсуждаться конкретные новые антироссийские санкции.

Как отметил Боррель, конфликт на Украине должен быть урегулирован на основании Минских соглашений — включая пункт о предоставлении дополнительной автономии Донецкой и Луганской областей. Что же касается возможного вступления Украины в НАТО, то, по словам Борреля, такая опция пока не рассматривается: при этом политик не исключил такого развития событий в будущем. «Сейчас на повестке дня этого вопроса нет. Однако в будущем это может случиться», — заявил Боррель.

Комментируя ситуацию вокруг «Северного потока — 2», Боррель подчеркнул, что газопровод — это «немецкий проект», а значит вопросами, связанными с этим проектом, должно заниматься немецкое правительство. ЕС же нужно лишь удостовериться в том, что данный газопровод соответствует европейскому праву. «Мы не можем препятствовать стране — члену ЕС в использовании подобной инфраструктуры, при условии что она соответствует правилам ЕС», — приводит Deutschlandfunk слова Борреля.