Боррель: ЕС нужно быть активнее в Афганистане, чтобы ситуацией не завладели Россия и Китай

Последние события в Афганистане стали катастрофой для местных жителей, но также для благонадёжности Запада, считает верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Он призвал европейские страны договориться об общем курсе в отношении Афганистана и проявить больше активности в этом вопросе, чтобы не позволить России и Китаю взять ситуацию под свой контроль, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Верховный представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по иностранным делам впервые публично озвучил дальнейшие планы Брюсселя по кризису в Афганистане, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Это катастрофа для афганцев, для благонадёжности Запада, для международных отношений», — ещё в начале своей речи сказал высокопоставленный европейский дипломат, обращаясь к депутатам. В то же время, по его словам, невозможно вывезти из страны всех людей. Тем не менее, Европа хочет вступиться за тех, с кем ЕС работал в Афганистане.

Также Боррель заявил: «Министры иностранных дел ЕС договорились сначала позаботиться о женщинах, девочках и активистах-правозащитниках». Тех, кто останутся в стране, тоже нужно поддержать.

Как отмечает издание, вполне возможно, что в ближайшие недели и месяцы многие жители Афганистана попытаются сбежать из страны. «И эта волна может дойти и до нас», — заметил Боррель. Однако, по его мнению, этих людей нельзя называть мигрантами: «Они бегут, чтобы спасти свою жизнь».

По данным европейского дипломата, из Кабула в Мадрид уже было доставлено 106 сотрудников Евросоюза. Кроме того, в Европу вывезены уже 400 афганцев, которые работали на ЕС. Ещё около 300 человек пытаются покинуть Кабул.

Самая большая проблема при этом заключается в том, чтобы вообще попасть в аэропорт, подчёркивает Handelsblatt. Единственная дорога, ведущая к аэропорту, контролируется «Талибаном»*. Поэтому четверо сотрудников были направлены в Кабул, чтобы помочь, — но возможности действий в отношении «Талибана», разумеется, ограничены.

По поводу смысла военной операции в Афганистане Боррель сказал так: «После подавления «Аль-Каиды»** речь шла о том, чтобы построить современное государство». Сделать это не удалось, из-за чего теперь необходимо детально изучить вопрос, почему всё зашло так далеко. «Никто не мог ожидать, что «Талибан» так быстро возьмёт всё под свой контроль. Я думаю, даже в «Талибане» не считали, что всё произойдёт так быстро», — считает уполномоченный Евросоюза по внешней политике.

На вопрос о том, следует ли начинать выстраивать отношения с «Талибаном», Боррель пояснил: «Говорить с «Талибаном» ещё не значит его признавать». С одной стороны, следует перекрыть «Талибану» «денежный кран», с другой, нужно гарантировать, что население получит помощь. «До тех пор, пока наши сотрудники остаются там, мы должны быть крайне осторожными», — добавил Боррель.

Поскольку Турция, Китай и Россия уже начали расширять своё влияние в Афганистане, а Индия и Пакистан тоже проявляют активность в этой сфере, ЕС должен развивать свою дипломатию в регионе, несколько раз подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности.

В качестве примера Боррель назвал союз с США и другими партнёрскими странами с целью смягчить геополитическое воздействие. «Мы не можем сейчас предоставить Китаю и России завладеть ситуацией в Кабуле», — предостерёг он.

«Мы, европейцы, тоже являемся геополитическим игроком, но мы должны демонстрировать это активнее», — сказал Боррель, призвав страны ЕС договориться до единого курса по Афганистану. «Заявление, в котором требовалось, чтобы афганцы могли покинуть страну, если они этого хотят, подписали многие страны ЕС. Но не все», — критически отметил он.

«Афганистан в любом случае является для нас крайне важным регионом. Новая ситуация, определённо, повлияет и на Европу», — отмечает Handelsblatt, цитируя завершение речи Жозепа Борреля на видеоконференции Европейского парламента.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.