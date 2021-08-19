Боррель: ЕС нужно быть активнее в Афганистане, чтобы ситуацией не завладели Россия и Китай
Верховный представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по иностранным делам впервые публично озвучил дальнейшие планы Брюсселя по кризису в Афганистане, сообщает немецкая газета Handelsblatt.
«Это катастрофа для афганцев, для благонадёжности Запада, для международных отношений», — ещё в начале своей речи сказал высокопоставленный европейский дипломат, обращаясь к депутатам. В то же время, по его словам, невозможно вывезти из страны всех людей. Тем не менее, Европа хочет вступиться за тех, с кем ЕС работал в Афганистане.
Также Боррель заявил: «Министры иностранных дел ЕС договорились сначала позаботиться о женщинах, девочках и активистах-правозащитниках». Тех, кто останутся в стране, тоже нужно поддержать.
Как отмечает издание, вполне возможно, что в ближайшие недели и месяцы многие жители Афганистана попытаются сбежать из страны. «И эта волна может дойти и до нас», — заметил Боррель. Однако, по его мнению, этих людей нельзя называть мигрантами: «Они бегут, чтобы спасти свою жизнь».
По данным европейского дипломата, из Кабула в Мадрид уже было доставлено 106 сотрудников Евросоюза. Кроме того, в Европу вывезены уже 400 афганцев, которые работали на ЕС. Ещё около 300 человек пытаются покинуть Кабул.
Самая большая проблема при этом заключается в том, чтобы вообще попасть в аэропорт, подчёркивает Handelsblatt. Единственная дорога, ведущая к аэропорту, контролируется «Талибаном»*. Поэтому четверо сотрудников были направлены в Кабул, чтобы помочь, — но возможности действий в отношении «Талибана», разумеется, ограничены.
По поводу смысла военной операции в Афганистане Боррель сказал так: «После подавления «Аль-Каиды»** речь шла о том, чтобы построить современное государство». Сделать это не удалось, из-за чего теперь необходимо детально изучить вопрос, почему всё зашло так далеко. «Никто не мог ожидать, что «Талибан» так быстро возьмёт всё под свой контроль. Я думаю, даже в «Талибане» не считали, что всё произойдёт так быстро», — считает уполномоченный Евросоюза по внешней политике.
На вопрос о том, следует ли начинать выстраивать отношения с «Талибаном», Боррель пояснил: «Говорить с «Талибаном» ещё не значит его признавать». С одной стороны, следует перекрыть «Талибану» «денежный кран», с другой, нужно гарантировать, что население получит помощь. «До тех пор, пока наши сотрудники остаются там, мы должны быть крайне осторожными», — добавил Боррель.
Поскольку Турция, Китай и Россия уже начали расширять своё влияние в Афганистане, а Индия и Пакистан тоже проявляют активность в этой сфере, ЕС должен развивать свою дипломатию в регионе, несколько раз подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности.
В качестве примера Боррель назвал союз с США и другими партнёрскими странами с целью смягчить геополитическое воздействие. «Мы не можем сейчас предоставить Китаю и России завладеть ситуацией в Кабуле», — предостерёг он.
«Мы, европейцы, тоже являемся геополитическим игроком, но мы должны демонстрировать это активнее», — сказал Боррель, призвав страны ЕС договориться до единого курса по Афганистану. «Заявление, в котором требовалось, чтобы афганцы могли покинуть страну, если они этого хотят, подписали многие страны ЕС. Но не все», — критически отметил он.
«Афганистан в любом случае является для нас крайне важным регионом. Новая ситуация, определённо, повлияет и на Европу», — отмечает Handelsblatt, цитируя завершение речи Жозепа Борреля на видеоконференции Европейского парламента.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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