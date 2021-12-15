Bloomberg: в Европе задумались об отказе от долгосрочных газовых контрактов с Россией
Европейский союз планирует установить жёсткие сроки отказа от долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках перехода на экологичные виды топлива, что станет серьёзной утратой для России как главного поставщика голубого топлива. В документах, которые оказались в распоряжении журналистов Bloomberg, говорится, что исполнительный орган ЕС хочет не допустить продления таких контрактов далее 2049 года, намереваясь осуществить масштабную перестройку на своих энергетических рынках. Еврокомиссия также предложит меры по повышению надёжности поставок, поскольку этой зимой Евросоюзу грозят рекордно высокие цены и острая нехватка топлива.
Как отмечает издание, данный план будет опубликован уже в среду. Он противоречит призывам России, которая примерно на треть обеспечивает потребности Европы в газе. Москва уже давно выступает за заключение долгосрочных контрактов и неоднократно предлагала ЕС подписать больше таких соглашений. Она выдвигает это в качестве условия для продления соглашения о перекачке газа через украинскую территорию после 2024 года.
Ссылки по теме
-
Handelsblatt: неправильно сваливать всю вину за европейский газовый кризис на Россию
-
Le Figaro: Россия делает ставку на сжиженный газ, чтобы покорить азиатские рынки
-
Глава МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»: не соответствует нормам ЕС
-
N-TV: зима уже пришла, а российские газгольдеры в Германии продолжают пустовать