Bloomberg: в Европе задумались об отказе от долгосрочных газовых контрактов с Россией

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов Bloomberg, Европейский союз планирует установить жёсткие сроки отказа от долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках перехода на экологичные виды топлива. Это станет серьёзной утратой для России как главного поставщика голубого топлива, поскольку некоторые страны — члены ЕС обеспокоены тем, что Кремль использует газ в качестве политического оружия.

Европейский союз планирует установить жёсткие сроки отказа от долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках перехода на экологичные виды топлива, что станет серьёзной утратой для России как главного поставщика голубого топлива. В документах, которые оказались в распоряжении журналистов Bloomberg, говорится, что исполнительный орган ЕС хочет не допустить продления таких контрактов далее 2049 года, намереваясь осуществить масштабную перестройку на своих энергетических рынках. Еврокомиссия также предложит меры по повышению надёжности поставок, поскольку этой зимой Евросоюзу грозят рекордно высокие цены и острая нехватка топлива.

Как отмечает издание, данный план будет опубликован уже в среду. Он противоречит призывам России, которая примерно на треть обеспечивает потребности Европы в газе. Москва уже давно выступает за заключение долгосрочных контрактов и неоднократно предлагала ЕС подписать больше таких соглашений. Она выдвигает это в качестве условия для продления соглашения о перекачке газа через украинскую территорию после 2024 года.

Некоторые страны — члены ЕС обеспокоены тем, что Кремль использует газ в качестве политического оружия, и поэтому предложение Еврокомиссии позволит странам эффективнее реагировать в кризисной ситуации. Главы государств — членов ЕС должны обсудить запланированные меры 16 декабря на саммите в Брюсселе. Оценивая риски на региональном уровне, страны-члены должны будут анализировать объёмы собственных хранилищ, а также потенциальные риски, связанные с надёжностью поставок и с тем, что некоторыми хранилищами владеют иностранные компании. В случае выявления рисков они должны будут принять контрмеры, такие как обязательства по минимальным объёмам запасов и по проведению тендеров или аукционов.

В предложениях Евросоюза также говорится, что окончательное решение проблемы надёжности поставок для ЕС заключается в отказе от ископаемого топлива. При увеличении доли биогаза местного производства зависимость региона от импортного ископаемого топлива будет снижаться, и тем самым запас прочности ЕС будет возрастать. Как отмечает издание, Евросоюз хочет к 2050 году полностью прекратить выбросы парниковых газов, возглавив всемирную борьбу с изменениями климата.