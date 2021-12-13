Le Figaro: Россия делает ставку на сжиженный газ, чтобы покорить азиатские рынки

Россия активно развивает добычу и экспорт сжиженного газа, поскольку это более гибкая и чистая энергетика, при этом танкеры поставляют сжиженный газ на перспективные азиатские рынки, пишет Le Figaro. Впрочем, и с Европой сотрудничество пока сохранится, ведь европейские государства делают выбор в пользу газа как переходного топлива на пути к углеродной нейтральности.

Россия поворачивается в сторону Азии, при этом не забывая Европу, пишет Le Figaro. На газовом рынке, который уже несколько месяцев находится в крайнем напряжении, Россия, главный мировой экспортёр, делает ставку на рост азиатских рынков. К этому прибавляется увеличение объёмов добычи газа в Арктике, который в сжиженном состоянии переправляется по морю на азиатские рынки, не обеспеченные трубопроводами.

По мнению экспертов, спрос на газ как переходное топливо будет расти по всему миру на протяжении ближайших лет. При этом сжиженный газ более чистый и более гибкий в поставках, так что предприниматели рассчитывают, что он будет расти ещё быстрее: на 6-7% в год по сравнению с 1% в год для обычного газа, который идёт через трубопровод.

По некоторым оценкам, сжиженный газ будет через пять лет составлять половину всего рынка, и этот рост во многом будет обеспечен Азией. Россия рассчитывает извлечь выгоду из этих перспектив, пишет автор статьи. Так, в октябре Владимир Путин поставил цель до 2035 года нарастить производство сжиженного газа до 140 млн тонн, то есть занять 20% всего мирового производства. В 2020 году на экспорт из России ушло лишь 30 млн тонн сжиженного газа, произведённого на Сахалине и Ямале. Из них чуть больше половины — в Европу, и чуть меньше — в Азиатско-Тихоокеанский регион. На Гыданском полуострове сейчас строится новый комплекс, и он может значительно ускорить России продвижение к своим целям.

Азиатско-Тихоокеанский регион в 2020-30 годы будет потреблять половину всех мировых природных ресурсов. В 2021 году Китай был самым большим потребителем сжиженного газа в мире. В долгосрочной перспективе от него ожидают роста по 4,4% в год, а от Индии — по 5,5% в год. В том регионе также есть ещё два многообещающих рынка: Южная Корея и Япония, а также быстроразвивающиеся Таиланд, Филиппины, Вьетнам.

Низкая стоимость производства и простая логистика ставят проекты, связанные со сжиженным газом, в ряд самых конкурентоспособных. Поэтому компании, работающие в этой сфере, полноправно рассчитывают на рост. Хотя у сжиженного газа остаются и недостатки. В частности, они связаны со строительством и эксплуатацией заводов по сжижению и хранению газа, а также со сложностью навигации среди полярных вод. Плюс спорным остается вопрос об экологическом ущербе.

При этом и от Европы Россия пока не намерена отворачиваться. Ей она продаёт третью часть добытого газа. Эксперты рассчитывают, что пиковых значений потребление европейцами газа достигнет к 2040 году, а затем начнёт снижаться, поскольку Европа стремится прийти к углеродной нейтральности. Впрочем, и после достижения этой цели полностью от использования газа она не откажется. Поэтому сотрудничество между Европой и Москвой оправдано как в области сжиженного газа, так и по водороду, пишет Le Figaro.