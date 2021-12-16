Guardian: за действия против Украины ЕС пригрозит Москве «огромными последствиями»

Лидеры европейского блока намерены совместно предостеречь Кремль от «вторжения на Украину». По их словам, в случае «любой дальнейшей агрессии» Россия рискует столкнуться с «серьёзными издержками», пишет The Guardian со ссылкой на просочившийся документ ЕС.

Лидеры ЕС объединятся, чтобы предостеречь Владимира Путина от «вторжения на Украину». Такое предупреждение содержится в просочившемся в прессу черновике документа, который европейские чиновники собираются отправить в Кремль сегодня, пишет The Guardian.

Руководство блока призовёт Россию «снизить напряжённость, вызванную агрессивной риторикой и наращиванием войск» на западной границе. «Любая дальнейшая военная агрессия против Украины в ответ обернётся огромными последствиями и серьёзными издержками», — подчёркивают европейские лидеры, но не раскрывают подробности о возможных мерах.

Путин «мобилизовал до 175 тысяч военнослужащих» на российско-украинской границе. При этом Москва объясняет это наращивание войск «провокационными» учениями НАТО в регионе, отмечает издание.

Ранее президент США Джо Байден провёл беседу с Путиным по этому вопросу. Российский лидер предложил список обязательных гарантий безопасности, которые он хочет получить от Запада. Соответствующий официальный документ был отправлен на этой неделе, напоминает The Guardian.

Белый дом пообещал поделиться списком требований с европейскими правительствами. Одно из них, предположительно, подразумевает отказ НАТО от обязательства 2008 года принять Украину и Грузию. Но недавний визит грузинского президента Ираклия Гарибашвили в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе намекает на то, что эта просьба Кремля вряд ли будет удовлетворена, рассуждает издание.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов к тому, что Россия может «обострить военную ситуацию». «Все мы видели сообщения о массированном наращивании российских войск вдоль восточной границы Украины, а также о попытке дестабилизировать её изнутри, — заявила она на заседании Европарламента. — Я хочу подтвердить нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять своё будущее».

«Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией. Но они зависят в первую очередь от поведения России. В настоящий момент она выбирает агрессивную позицию по отношению к своим соседям, и, как очень чётко заявили ЕС и его партнёры по G7, дальнейшие агрессивные действия против Украины будут иметь огромные издержки для России», — подчеркнула фон дер Ляйен.

«Мы готовы. Существует целый комплекс экономических санкций, направленных на финансовый и энергетический сектор, товары двойного назначения и оборону. Наш ответ на любой дополнительный вопрос может принять форму решительного увеличения и расширения существующих санкций. И, конечно же, мы готовы принять дополнительные беспрецедентные меры с серьёзными последствиями для России», — заверила чиновница.

Официальные лица и дипломаты ЕС заявили, что не будут раскрывать информацию о конкретных шагах, которые они могут предпринять, поскольку это «может ослабить их позицию». Особенно с учётом того, что западные страны поддерживают разнообразные экономические связи с Россией, заключает The Guardian.