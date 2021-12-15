«Вести»: ВСУ провели учения по отражению «танкового прорыва» со стороны Крыма

17:14
Суд заочно арестовал фигуранта дела «Сети» Полтавца по подозрению в убийстве двух человек
Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела террористической организации «Сеть»* Алексея Полтавца по подозрению в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба суда.
17:13
В Удмуртии выявили 103 случая коронавируса за сутки
В Удмуртии выявили 103 случая коронавируса за последние сутки.
17:11
В центре «Фобос» рассказали, от чего зависит качество прогноза погоды
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, от чего зависит качество прогноза.
17:10
Дюков высказался о смерти болельщика на футбольном матче в Самаре
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал смерть болельщика на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0).
17:05
Дюков: мы не хотим, чтобы Fan ID стал обременением для болельщиков
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о пользе введения электронного паспорта болельщика (Fan ID).
17:02
В Оренбургской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
В период с 6 по 12 декабря в Оренбургской области отметили рост заболеваемости ОРВИ.
17:00
Дюков заявил, что прибыль РФС увеличилась по сравнению с 2020 годом
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о доходах организации за 2021 год, а также назвал план на 2022-й.
17:00
В Красноярском крае зарегистрировали 715 случаев коронавируса за сутки
В Красноярском крае зарегистрировали 715 случаев COVID-19 за последние сутки.
16:59
Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Украины
У России нет агрессивных намерений в отношении Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление по итогам встречи глав МИД G7.
16:58
В Ростовской области подтвердили 649 случаев коронавируса за сутки
В Ростовской области подтвердили 649 случаев коронавируса за последние сутки.
16:57
В Башкирии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Башкирии зафиксировали 498 случаев коронавируса за последние сутки.
16:56
В центре «Фобос» рассказали об особенностях зимы в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об особенностях зимы в России.
16:56
Путин поручил активизировать работу по укреплению первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил активизировать работу по укреплению первичного звена здравоохранения в ближайшие два года.
16:51
Захарова раскритиковала украинский законопроект о двойном гражданстве
Рассматриваемый на Украине законопроект о двойном гражданстве является проявлением практики апартеида. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
16:50
В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Омской области зафиксировали 562 случая коронавируса за сутки.
16:49
«Спартак» объявил об уходе Витории
Московский «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией.
16:46
Изменилось место проведения биатлонной Рождественской гонки
Ежегодная биатлонная Рождественская гонка была перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг.
16:40
СК просит арестовать главу «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»
Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева и трёх других фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек.
16:32
Госдума одобрила проект о расширении санкций за нарушение прав россиян
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается распространить санкционные меры за нарушение прав россиян не только на граждан США, но и на всех иностранцев и лиц без гражданства.
16:29
Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках видеоконференции обсудили вопросы экспорта российского зерна в КНР. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
16:29
Третьяк посетовал на нестабильность российских вратарей из КХЛ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что российским вратарям из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не хватает стабильности.
16:29
Захарова: НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, чтобы «подлить масла в огонь»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявила, что НАТО «подливает масла в огонь».
16:23
В ХМАО утвердили порядок посещения новогодних утренников
В Ханты-Мансийском автономном округе утвердили защитный протокол по посещению родителями новогодних утренников.
16:18
Коллегия разрешила возбудить дело против бывшей краснодарской судьи Хахалевой
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
16:17
Встреча помощника госсекретаря США в администрации президента России продлилась два часа
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид покинула администрацию президента России, где у неё были запланированы переговоры с замглавы администрации Дмитрием Козаком.
16:14
Губерниев опасается, что ЧМ-2022 по футболу повлияет на рейтинги зимнего спорта
Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё недовольство проведением чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в зимнее время года.
16:06
Аналитик Митрахович прокомментировал ситуацию с газом в хранилищах Европы
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал данные о том, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа.
16:00
Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон был посвящён в рыцари
Семикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон получил рыцарский титул.
15:58
Посол России в Германии назвал приговор по делу Хангошвили необъективным
Посол России в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал приговор российскому гражданину Вадиму Соколову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
15:47
Тихонов: у Губерниева болезнь Паркинсона развивается всё больше и больше
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на оскорбление со стороны комментатора Дмитрия Губерниева, назвавшего легендарного спортсмена ничтожной личностью.
15:45
В Калининградской области подтвердили 172 случая COVID-19 за сутки
В Калининградской области подтвердили 172 случая коронавируса за сутки.
15:45
СФ отклонил закон об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов для правки
Совфед отклонил закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов для технической правки.
15:43
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
15:38
Путин заявил об опережении графика по расселению аварийного жилья в России
Российский президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что расселение аварийного жилья в стране в 2021 году опережает график.
15:37
В Ставропольском крае зарегистрировали 461 случай COVID-19 за сутки
В Ставропольском крае зарегистрировали 461 случай коронавирусной инфекции за сутки. Выздоровели при этом 720 жителей региона.
15:37
ЕК предложила странам ЕС создать систему совместных закупок газа
Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза создать систему добровольных совместных закупок газа в целях гарантированного заполнения газовых хранилищ.
15:34
Путин призвал работать с максимальной отдачей и ответственностью над нацпроектами
Президент России Владимир Путин заявил, что работать над национальными проектами необходимо с максимальной отдачей и ответственностью.
15:34
Мамедов возглавил Федерацию фехтования России
Новым президентом Федерации фехтования России (ФФР) был избран главный тренер национальной команды страны Ильгар Мамедов.
15:33
Голикова рассказала о закупке 7 тысяч автомобилей для системы здравоохранения
В России закуплено 7 тыс. автомобилей для системы здравоохранения. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
15:25
В Татарстане выявили 161 случай COVID-19 за сутки
В Татарстане выявили 161 случай коронавируса за сутки.
15:22
Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов
Борьба с бедностью остаётся одним из основных приоритетов российских властей, заявил президент России Владимир Путин.
15:18
В Госдуме предложили наделить градостроительные советы правом устанавливать требования к облику зданий
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предложил наделить градостроительные советы правом устанавливать требования к облику зданий. Соответствующую инициативу он изложил в своём письме правительству России.
15:18
Губерниев объяснил, почему не хочет помириться с экс-главой СБР Тихоновым
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о взаимоотношениях с четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону, бывшим главой Союза биатлонистов России (СБР) Александром Тихоновым.
15:16
Путин и Си Цзиньпин назвали контрпродуктивным «саммит за демократию»
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о контрпродуктивности «саммита за демократию», организованного США, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
15:11
Госдума одобрила использование водительских прав для идентификации клиентов
В Госдуме приняли закон, позволяющий финансовым и прочим организациям, которые проводят операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощённом порядке.
15:05
РБ Спорт: Витория пока не получил документов о расторжении контракта со «Спартаком»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория пока не получал документов о расторжении контракта с московским клубом.
15:03
Коллективный иммунитет к коронавирусу среди сенаторов в Совфеде составляет 99%
Вакцинацию от коронавируса прошли 99% сенаторов. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
15:00
Турпоток на курорт Манжерок в Республике Алтай вырос на 60% в 2021 году
Туристический поток на всесезонный курорт Манжерок в Республике Алтай вырос на 60% в 2021 году.
14:58
Матвиенко назвала неконструктивной позицию Кравцова по закону об образовании
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.
14:52
Футболисты «Реала» Модрич и Марсело сдали положительные тесты на коронавирус
Два футболиста мадридского «Реала», полузащитник Лука Модрич и защитник Марсело, заболели коронавирусом.