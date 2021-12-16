Standard: проверка на прочность — ЕС должен доказать свою дееспособность в украинском вопросе

Европейским принципам предстоит проверка на прочность, пишет австрийская газета Der Standard. Евросоюз должен доказать свою дееспособность в урегулировании украинского конфликта. На карту для него поставлено многое: в случае провала в вопросе с Украиной Россия может увидеть в этом стимул к политическим действиям в отношении стран Балтии, опасаются европейцы.

Ситуация на востоке Европы уже давно не была такой напряжённой, пишет австрийская газета Der Standard. На протяжении нескольких недель Россия бросает вызов Украине, размещая войска вблизи границы, утверждает издание. Киев в ответ также наращивает вооружения, а в итоге то, что в лучшем случае можно было назвать замороженным конфликтом, теперь грозит перерасти в горячую войну.

При этом угрозу чувствуют обе стороны. Украина, потому что после потери полуострова Крым она опасается «снова стать жертвой российских территориальных притязаний», Россия — потому что видит себя целью американской агрессии и расценивает стойкие амбиции Киева на вступление в НАТО как нападение, поясняет издание.

В этой щекотливой ситуации Европейский союз не может позволить себе роскошь непричастно следить за происходящим издалека и от случая к случаю отпускать более или менее возмущённые комментарии, пишет Der Standard. Поскольку общая внешняя политика, как известно и как показала практика, существует главным образом на бумаге, у ЕС остаётся мало вариантов. Оказать давление можно при помощи экономических санкций. Правда, по замечанию министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, это «относительно тупое оружие». Но только относительно, подчёркивает автор статьи.

Поэтому особенно важно, что страны G7 — а это, наряду с партнёрами по ЕС (Германией, Францией, Италией), в первую очередь, США и Великобритания — договорились о быстро активируемом серьёзном санкционном механизме. Это произошло вовремя, перед началом последнего в году саммита ЕС, который начнётся в четверг. В итоге главы стран и правительств 27 государств ЕС смогут продемонстрировать единство и занять чёткую позицию.

Однако политико-дипломатическая работа должна продолжаться в нормандском формате — «той полуофициальной контактной группе между Россией, Украиной, Францией и Германией», которая была создана в 2014 году, поясняет издание. Впрочем, по версии журналиста Der Standard, наметились два фактора, которые, наконец, обещают движение в этом вопросе.

Во-первых, Германию теперь представляет канцлер Олаф Шольц. Возможно, у него нет опыта в данном конкретном случае, но тем не менее и для Москвы может оказаться полезно узнать его позицию, которая может отличаться от позиции Германии в эру Меркель. Во-вторых, Эммануэль Макрон тоже чувствует новые возможности: он только начинает свою кампанию по переизбранию на пост президента Франции и, следовательно, заинтересован в том, чтобы подать себя как человека сильного и способного решать проблемы. Представить Францию как сильную страну, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, — стремление не новое.

Как сообщается в статье, франко-германский дуэт уже обращался к проблеме Украины во время первого визита представителя нового правительства Германии в Париж и, обращаясь к Москве, подчеркнул важность нерушимости границ в Европе. Речь при этом идёт не столько о власти, сколько о принципах, обязательных для всех.

Убедительно действовать в соответствии с этими принципами и в то же время способствовать ослаблению напряжённости, потому что, по сути, у ЕС нет в своём распоряжении никаких других инструментов, — это будет большой задачей для ЕС в ближайшие недели, отмечает издание. Европейским принципам предстоит испытание на прочность, и ЕС должен доказать свою дееспособность. Для Европы на карту поставлено многое: провал в украинском вопросе может подтолкнуть Москву к политическим действиям в отношении стран Балтии. В любом случае, люди там уже на протяжении десятилетий смотрят на Россию с тревогой, заключает Der Standard.