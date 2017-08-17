Spiked: новые санкции не утопят отношения между Россией и США Новые антироссийские санкции, введённые Вашингтоном, вряд ли смогут полностью похоронить отношения между Россией и США — хотя бы потому, что эти отношения слишком усложнились со времён холодной войны, пишет на страницах Spiked британский политолог Тара Маккормак. Между тем, по мысли эксперта, принимаемые США меры больше говорят не об уровне отношений России и США, а о политическом «кризисе» внутри самой Америки. 17 августа 2017 Spiked

Spiked объяснил, почему Запад демонизирует Россию В воображении западных политиков Россия превратилась в главного врага и угрозу, с которой необходимо справиться. Однако, как пишет британское издание Spiked, данная риторика полностью безосновательна, а постоянная критика и демонизация России лишь провоцирует рост напряженности в международных отношениях. 27 октября 2016 Spiked

Spiked: К экспансии стремится не Россия, а «миролюбивое» НАТО Несмотря на заявления об «оборонительном» характере НАТО и стремлении поддерживать мир и порядок, на самом деле Альянс стремится к экспансии. В этом его отличие от России, которая лишь старается поддерживать стабильность в своем регионе, считает издание Spiked. 13 июля 2016 Spiked