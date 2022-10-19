Spiked: Европа сама загнала себя в кризис, из которого рискует не выбраться

В мировой экономике всегда чередовались циклы бумов и спадов, однако нынешний кризис не сулит Европе ничего хорошего. Как пишет Spiked, если в США сегодня существуют условия, которые позволят экономике нормализоваться, то в отношении ЕС с оптимизмом нужно повременить. И особенно неприятен тот факт, что большую часть ущерба Европа нанесла себе сама.

На прошлой неделе послы ЕС провели ежегодную конференцию, на которой прозвучало несколько удивительно откровенных вещей. Как пишет Spiked, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто отчитал собравшихся послов. Европейская модель больше не работает, сказал он: «Соединённые Штаты заботятся о нашей безопасности. Россия и Китай заложили основу для нашего дальнейшего процветания. Но это мир, которого больше нет».

По его словам, в условиях возрождающегося национализма созданный Европой образ здравомыслящего субъекта перестаёт быть повсеместно привлекательным.

«Мы недооцениваем роль эмоций и привлекательность политики идентичности, — сказал он. — Но остальной мир всё чаще отказывается принимать нашу модель».

По мнению автора материала, тон явно изменился по сравнению с прежним самодовольным настроем, который сохранялся даже в конце 2000-х. Но Боррель по-прежнему в меньшинстве: слишком многие в ЕС цепляются за идею о том, что нынешние глобальные потрясения — не более чем временное состояние и что не за горами возврат к миру 90-х. И этим заблуждением страдают не только европейские дипломаты: ведущие экономисты, похоже, до сих пор верят в то, что нынешний экономический кризис есть лишь фаза цикла деловой активности, хоть и усугублённая внешними потрясениями в виде коронавируса и конфликта на Украине.

«В учебниках по экономике цикл деловой активности определяется как чередование периодов экономического роста и спада с сохранением общей положительной тенденции. Мы наблюдали подобные циклы бумов и спадов в течение всей первой половины ХХ века. Но существуют ли сегодня те условия, которые позволили нормализоваться экономике ХХ века?» — задаётся вопросом автор материала.

По его мнению, в США такие условия существуют, учитывая их лидерство во многих ключевых отраслях, а вот в отношении Европы с оптимизмом нужно повременить. Для ЕС это не сулит ничего хорошего, и за нынешней рецессией не обязательно последует период модернизации и роста, а скорее наоборот — стремительная деиндустриализация Европы.

Как заключает автор издания, сейчас европейская экономика подошла к краю пропасти максимально близко, и особенно неприятен тот факт, что большую часть ущерба Европа нанесла себе сама. Когда-то в ЕС было предостаточно собственного природного газа, но в период с 2011 по 2021 год его добыча сократилась вдвое. Германия некогда производила солидное количество электроэнергии с помощью АЭС, пока не решила с ними покончить. До недавнего времени эта страна была центром экономической мощи, но по мере роста популярности Греты Тунберг накапливались и антиэнергетические настроения, подрывающие промышленную базу Европы. Германии потребовалось 15 лет, чтобы построить один аэропорт. Процесс получения разрешений на расширение гидроэлектростанций в Австрии занял 10 лет.

«Откуда взяться инвестициям в столь враждебной предпринимательству экономике? Многим кажется, что ответ кроется в неуклонно растущем государстве, которое якобы может решить все проблемы за счёт увеличения госрасходов. Но в условиях сокращения производства это приведёт к бесконечному росту инфляции, избавиться от которой можно лишь посредством опять же увеличения государственных расходов. А элиты не горят желанием разорвать этот порочный круг. Вот вам и рецепт деиндустриализации», — констатирует автор Spiked.