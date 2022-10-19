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Spiked: Европа сама загнала себя в кризис, из которого рискует не выбраться

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В мировой экономике всегда чередовались циклы бумов и спадов, однако нынешний кризис не сулит Европе ничего хорошего. Как пишет Spiked, если в США сегодня существуют условия, которые позволят экономике нормализоваться, то в отношении ЕС с оптимизмом нужно повременить. И особенно неприятен тот факт, что большую часть ущерба Европа нанесла себе сама.
Spiked: Европа сама загнала себя в кризис, из которого рискует не выбраться
AP

На прошлой неделе послы ЕС провели ежегодную конференцию, на которой прозвучало несколько удивительно откровенных вещей. Как пишет Spiked, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто отчитал собравшихся послов. Европейская модель больше не работает, сказал он: «Соединённые Штаты заботятся о нашей безопасности. Россия и Китай заложили основу для нашего дальнейшего процветания. Но это мир, которого больше нет».

По его словам, в условиях возрождающегося национализма созданный Европой образ здравомыслящего субъекта перестаёт быть повсеместно привлекательным.

«Мы недооцениваем роль эмоций и привлекательность политики идентичности, — сказал он. — Но остальной мир всё чаще отказывается принимать нашу модель».
 
По мнению автора материала, тон явно изменился по сравнению с прежним самодовольным настроем, который сохранялся даже в конце 2000-х. Но Боррель по-прежнему в меньшинстве: слишком многие в ЕС цепляются за идею о том, что нынешние глобальные потрясения — не более чем временное состояние и что не за горами возврат к миру 90-х. И этим заблуждением страдают не только европейские дипломаты: ведущие экономисты, похоже, до сих пор верят в то, что нынешний экономический кризис есть лишь фаза цикла деловой активности, хоть и усугублённая внешними потрясениями в виде коронавируса и конфликта на Украине.
 
«В учебниках по экономике цикл деловой активности определяется как чередование периодов экономического роста и спада с сохранением общей положительной тенденции. Мы наблюдали подобные циклы бумов и спадов в течение всей первой половины ХХ века. Но существуют ли сегодня те условия, которые позволили нормализоваться экономике ХХ века?» — задаётся вопросом автор материала.
 
По его мнению, в США такие условия существуют, учитывая их лидерство во многих ключевых отраслях, а вот в отношении Европы с оптимизмом нужно повременить. Для ЕС это не сулит ничего хорошего, и за нынешней рецессией не обязательно последует период модернизации и роста, а скорее наоборот — стремительная деиндустриализация Европы.
 
Как заключает автор издания, сейчас европейская экономика подошла к краю пропасти максимально близко, и особенно неприятен тот факт, что большую часть ущерба Европа нанесла себе сама. Когда-то в ЕС было предостаточно собственного природного газа, но в период с 2011 по 2021 год его добыча сократилась вдвое. Германия некогда производила солидное количество электроэнергии с помощью АЭС, пока не решила с ними покончить. До недавнего времени эта страна была центром экономической мощи, но по мере роста популярности Греты Тунберг накапливались и антиэнергетические настроения, подрывающие промышленную базу Европы. Германии потребовалось 15 лет, чтобы построить один аэропорт. Процесс получения разрешений на расширение гидроэлектростанций в Австрии занял 10 лет. 
 
«Откуда взяться инвестициям в столь враждебной предпринимательству экономике? Многим кажется, что ответ кроется в неуклонно растущем государстве, которое якобы может решить все проблемы за счёт увеличения госрасходов. Но в условиях сокращения производства это приведёт к бесконечному росту инфляции, избавиться от которой можно лишь посредством опять же увеличения государственных расходов. А элиты не горят желанием разорвать этот порочный круг. Вот вам и рецепт деиндустриализации», — констатирует автор Spiked.
 
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