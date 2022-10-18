Biznes Alert: в энергетической схватке Москвы с Западом сложно определить фаворита

Многое указывает на то, что доминирующим элементом российской стратегии на ближайшие месяцы — то есть предстоящий отопительный сезон — станет углубление энергетического кризиса в Европе, уверен эксперт из Центра восточных исследований Шимон Кардащ. В статье для портала Biznes Alert он обращает внимание на кремлёвский метод кнута и пряника, а также рассказывает про политические манёвры Москвы в области энергетики.

В ходе нынешней фазы конфликта между Россией и Западом Кремль использует метод кнута и пряника. Углубляя энергетический кризис, он хочет добиться от стран Запада пересмотра своей политики в отношении Москвы и Киева, пишет на Biznes Alert эксперт из Центра восточных исследований Шимон Кардащ.

В статье он обращает внимание на то, что, с одной стороны, Россия заявляет о своей готовности к дальнейшей эскалации: она грозится прекратить экспорт энергоресурсов в страны, которые установят потолок цен на импорт российской нефти или газа, а также сигнализирует о возможности диверсификаций направлений экспорта газа и реализации проекта «Сила Сибири — 2».

С другой стороны, по мнению аналитика, Москва посылает сигнал о том, что готова к определённой нормализации энергетических отношений с Европой, а именно началу экспорта газа по неповрежденной нитке газопровода «Северный поток — 2». Более того, она рассматривает планы по увеличению пропускной способности газопровода через Чёрное море и строительству российско-турецкого газового хаба в Турции.





«Всё указывает на то, что Москва готова выполнить угрозы по дальнейшему прекращению поставок газа в Европу. Об этом свидетельствуют события последних месяцев. Кремль может основывать свой расчёт на том, что в краткосрочной перспективе дальнейшее ограничение поставок газа европейским потребителям порождает для Запада куда более серьёзные вызовы, нежели для самой России», — объясняет Кардащ.

Одновременно он указывает на то, что сегодня планы России на турецком и европейском направлении кажутся весьма туманными. Более того, новый газопровод в Китай, который пока существует только в планах, не смог бы составить конкуренцию поставкам российского сырья на европейский рынок.

«Перспективы сертификации и ввода в эксплуатацию неповреждённой ветки «Северного потока — 2» также малореальны. Берлин решительным образом отрицает такую ​​возможность», — подчёркивает аналитик.

«Также вряд ли в условиях политического противостояния России и Запада западноевропейские государства были бы заинтересованы в реализации совместных с Москвой энергетических проектов», — добавляет он.

Кардащ предполагает, что российская идея создания газового хаба в Турции на данном этапе всего-навсего политический манёвр, а не реалистичный план. «Хотя европейские страны и институты ЕС предпринимают активные шаги по получению газа из альтернативных источников и сокращению потребления сырья, на современном этапе сложно прогнозировать, кто выйдет победителем из энергетического противостояния в предстоящий отопительный сезон — Москва или Запад», — резюмирует эксперт из Центра восточных исследований.