«Войны нужно избегать, но не бояться»: 50% — такова вероятность конфликта НАТО с Россией в этом десятилетии

До прямого конфликта между Россией и НАТО в этом десятилетии 21 века дело вполне может дойти, впрочем, как и между Китаем и США, заявил замминистра обороны Польши Марчин Очепа. Он указал, что показатель вероятности в 50% говорит о том, что министрам обороны и генералам следует готовиться к худшему сценарию, сообщает Super Express.

«C 24 февраля этого года мир сильно изменился… сейчас решаются ​​судьбы мира», — заявил в четверг в Гданьском технологическом университете замминистра обороны Польши Марчин Очепа. По его оценкам, украинский конфликт также может предрешить судьбу самой большой страны в мире — России, пишет Super Express. «Надо следить за тем, как стратегические ошибки и провалы Кремля будут оказывать влияние не только на ослабление, но и на дезинтеграцию Российской Федерации», — призвал он.

Замминистра считает, что самый главный наблюдатель украинского конфликта — это Китай, который тщательно анализирует его ход и реакцию международного сообщества, главным образом США. По его мнению, ЕС также со своей былой «крайне ошибочной» политикой в отношении России претерпит изменения. «Я считаю, что вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО в этом десятилетии 21 века — 50 процентов. Похоже, как в случае с войной между Китаем и США», — отметил Очепа.

Политик утверждает, что наложение этих конфликтов друг на друга выльется в ещё один, гораздо более разрушительный мировой военный конфликт, который в информационном, кибернетическом, экономическом, дипломатическом и разведывательном пространстве уже имеет место. «На самом деле вооружённый конфликт России с Украиной — это «прокси-война» со всем Западом, в том числе и в военном измерении», — констатирует он.

Очепа считает, что показатель в 50% — это более чем достаточно для того, чтобы министры обороны и генералы союзнических стран стали готовиться к худшему сценарию. Им следует осуществить проверку процедур, ускорить закупки оружия, увеличить численность вооружённых сил, увеличить объём учений, укрепить союзы и взаимодействие внутри них. Все эти шаги нужны для того, чтобы сдержать врага, в крайнем случае — дать ему отпор. «Войны надо остерегаться, но не бояться её… Всё начинается с психологического столкновения. Низкий нравственный дух общества, низкий нравственный дух армии — это приглашение противника к агрессии», — объясняет замглавы Минобороны.

В своём выступлении он рассказывает, что сейчас наступил «уникальный момент», когда внимание и симпатии стран «свободного мира» сосредоточены вокруг Польши, курс внешней политики которой должен стать более глобальным и публичным. «Наша незамедлительная и эффективная помощь Украине, как в гуманитарной, дипломатической, так и в военной сфере, поставила нас для всех в пример», — подчеркнул Очепа. Вместе с тем он указал, что, к сожалению, мировое общественное мнение не только неустойчиво и поверхностно в своих суждениях, но и годами подвергается воздействию напряжённой, планомерной и умелой деятельности российской общественной, экономической, научной и культурной дипломатии.