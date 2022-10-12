Польский эксперт: Москва повышает градус напряжённости на границе с НАТО

Развёртывая региональную военную группировку с Минском, Москва хочет сковать украинские силы, вынужденные теперь находиться на границе с Белоруссией, а не на востоке или юге страны, уверен польский аналитик Пётр Жоховский. Одновременно Москва накаляет обстановку в противостоянии с Западом, рассчитывая, что в результате он отступит, сообщает Gazeta Prawna.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о развёртывании совместной региональной группировки российских и белорусских войск, которое продолжается уже несколько дней. Это реализация договорённостей между Минском и Кремлём. Эксперт Центра восточных исследований в Варшаве Пётр Жоховский в первую очередь обращает внимание на прямое влияние такого шага на украинский конфликт, пишет Gazeta Prawna.

«Положение российских войск на Украине слабое. Москва пытается улучшить ситуацию, развёртывая региональную группировку с белорусами. Это отвлекает внимание украинских сил. В таких условиях Украина должна держать много армии на границе с Белоруссией, а не использовать их на востоке или юге своей страны», — разъясняет он в интервью с Польским агенством печати.

«Однако дело не только в Украине… Москва хочет показать, что таким образом она «реагирует» на заявления Лукашенко о том, что НАТО хотело бы осуществить нападение на Белоруссию. Это своего рода модификация хода, которым была знаменитая Эмсская депеша — создание повода для совершения конкретных действий. Россияне хотят повысить уровень напряжённости на границе с НАТО. Кремль делает ставку на то, что таким образом он сумеет напугать одного из важных членов альянса и доведёт ситуацию до того, что Запад предпримет попытки деэскалации ситуации и прекращения оказания помощи Украине», — считает аналитик.

Gazeta Prawna напоминает, что Россия и Белоруссия образуют Союзное государство и имеют в своём арсенале совместную региональную группировку войск, которая формируется в случае повышения уровня угрозы.