Rzeczpospolita: «Европа в состоянии войны» — премьер Финляндии поддержала строительство забора вдоль российской границы

Предложение пограничной службы Финляндии построить забор вдоль ключевых участков границы с Россией протяжённостью 260 км встретило поддержку премьер-министра страны Санны Марин. Лидер Финляндии объяснила, что, хотя строительство может затянуться на долгие годы, урон связям с Москвой оно не нанесёт, ведь «Европа находится в состоянии войны», сообщает Rzeczpospolita.

Протяжённость российско-финляндской границы более 1300 км. Пограничная служба Финляндии выступила с предложением построить забор вдоль ключевых участков восточной границы длиной примерно 260 км. Такое ограждение будет способствовать сохранению её непроницаемости. Министр внутренних дел страны Криста Микконен сообщила, что правительство должно рассмотреть это предложение, пишет Rzeczpospolita.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Санна Марин открыто поддержала проект, указав на то, что имеются все основания для возведения забора именно на определённых участках границы. Лидер страны объяснила, что позитивный результат будет зависеть от единодушной позиции финских депутатов. Она лично надеется на то, что решение будет принято относительно быстро, однако временную перспективу она не указала, отмечает польские издание.

«Строительство не будет скорым процессом и может растянуться на долгие годы. Поэтому единодушие существенно», — отметила Санна Марин. Премьер-министр страны также развеяла опасения на счёт того, что строительство забора повысит уровень напряжённости в отношениях России и Финляндии. «Европа находится в состоянии войны. Ситуация не может быть более напряжённой», — констатировала она.