Interia: «потому что отношения больше не добрососедские» — Финляндия решила отгородиться от России забором

Планы Хельсинки о строительстве заграждения на финско-российской границе вынашивались уже давно, однако власти указывали на нерентабельность проекта и хорошие отношения с Москвой. Но ситуация изменилась, и Финляндия планирует построить пограничный забор на самом «опасном» отрезке длиной 130—260 км от всех 1300 км границы, пишет Interia.

«На финско-российской границе необходим физический барьер, который предотвратит нелегальную иммиграцию в страну», — заявил командующий пограничной службой Финляндии генерал Паси Костамоваара. Это ограждение необходимо по крайней мере на определённом отрезке границы с Россией, протяженность которой составляет 1300 км, пишет Interia.

«Такая инвестиция обойдётся в сотни миллионов евро», — подчеркнул генерал. Проект подразумевает под собой не только возведение физического барьера, но и обеспечение технического мониторинга, а также организацию подъездных путей.

Согласно данным последнего доклада погранслужбы, следует выделить под ограждение примерно 10—20% от всей границы с Россией, то есть около 130—260 км. Эксплуатация заграждения будет длиться примерно 50 лет. Однако сначала забор будет построен в рамках пилотной схемы на меньшем участке. Пограничная служба выразила свою готовность присоединиться к проекту уже этой зимой или следующей весной. Завершение строительства наступит через 2-3 года.

По словам генерала, забор в первую очередь нужен в наиболее загруженных участках границы, а именно в юго-восточной части Финляндии, которая сосредоточивает поток из Санкт-Петербурга, а также рядом с постами охраны в других приграничных районах. «Планируется, что правительство начнёт обсуждение на тему физической защиты восточной границы уже в ближайшее время», — заявила глава МВД страны Криста Микконен.

В последние годы планы строительства забора на восточной границе Финляндии вызывали много споров, а власти отклоняли такую ​​инвестицию, ссылаясь на нерентабельность проекта, сложные почвенно-водные и климатические условия на протяжённой границе, а также добрососедские отношения с Россией.

«Однако российская агрессия в отношении Украины подвергла изменению политическую волю властей по этому вопросу», — объясняет портал. Уже летом финский парламент принял соответствующую поправку к правилам пограничной охраны, разрешающую возведение ограждений и заграждений.Более того, после объявления частичной мобилизации в России поток пограничного движения с российского направления явно вырос. Одновременно увеличивается риск попыток незаконного пересечения границы.

В течение прошлой недели количество лиц, которые въехали на территорию Финляндии, увеличилось более чем на 50%. Всего за этот период из России приехало почти 46 тыс. человек, из которых около 38,5 тыс. это россияне. Из прибывших о предоставлении убежища попросили лишь около 20 человек, а о временной защите — менее 200 человек.

Власти Финляндии уже заявили, что в ближайшие дни существенно ограничат въезд россиян в страну. Въезд по туристическим визам, выданным не только Финляндией, но и другими странами ЕС, станет не возможным. Въезд будет осуществляться только по семейным, профессиональным или научным причинам, напоминает Interia.