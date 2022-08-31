Spiegel: визы для российских туристов раскололи ЕС — выяснение отношений неизбежно

Страны Евросоюза разошлись во взглядах относительно выдачи виз туристам из России, пишет Der Spiegel. Берлин и Париж выступили против запрета на въезд для всех россиян. Правительство Чехии представило компромиссный вариант — предложение приостановить соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией, однако странам Прибалтики, Польше, Финляндии, Швеции и Дании этого оказалось недостаточно. Как утверждает издание, на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге выяснение отношений неизбежно — «будет по-настоящему жарко».

С точки зрения ясности, текст «оставляет желать лучшего». «ЕС в целом находится в положении врага России», — говорится в конфиденциальном документе с изложением позиции правительства Чехии, адресованном другим странам ЕС. В тексте утверждается, что российское общество решительно поддерживает «правительство и его преисполненную ненависти, антизападную и антиевропейскую риторику». До 80% россиян выступают за военную спецоперацию на Украине. Именно поэтому им необходим «чёткий сигнал»: действие соглашения об упрощении визового режима, заключённого в 2007 году, должно быть приостановлено, пишет Der Spiegel.

Документ, который попал в распоряжение Der Spiegel, был разослан перед встречей министров иностранных дел стран — членов ЕС в Праге во вторник и среду, и именно там, скорее всего, в настоящий момент и происходит выяснение отношений. Всё потому, что несколько стран ЕС считают, что мер, предложенных Чехией, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, недостаточно.

Как утверждает издание, последствия приостановки соглашения об упрощении визового режима действительно «не так уж строги». Гражданам России придётся заплатить за визу €80 вместо прежних €35, но они всё равно смогут въехать в ЕС.

Эта мера кажется «слишком слабой» не только Польше и странам Прибалтики, но и таким государствам, как Финляндия, Швеция и Дания, — они предпочли бы общий запрет на въезд для всех россиян. Эстония, Латвия, Финляндия и Чехия уже объявили или ввели такие запреты, а Польша в настоящее время изучает этот вопрос.

Но усилия отдельных стран-членов не могут заменить решение на уровне всего ЕС, считают сторонники запрета. В противном случае россияне будут просто оформлять визы в консульствах тех стран, которые не ввели ограничения. А после получения шенгенской визы её владелец сможет свободно въезжать в 22 из 27 стран ЕС, а также в Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн на срок до 90 дней.

Таким образом, с точки зрения правительств нескольких стран, приостановки действия визового соглашения с Россией недостаточно. «Владельцу Porsche из России в Хельсинки всё равно, заплатил он за визу 35 или 80 евро», — отмечает один европейский дипломат.

Тем не менее правительство Германии выступает против запрета на въезд для всех россиян. Перед встречей министров иностранных дел в Праге вместе с правительством Франции оно выпустило собственный документ с изложением позиции. В документе, находящемся в распоряжении Der Spiegel, говорится о необходимости использовать «важный рычаг» выдачи виз «с умом». Между строк это означает, что Берлин и Париж считают общий запрет на въезд для россиян «скорее неразумным».

ЕС следует «продолжать разрешать межличностные контакты с россиянами, не связанными с российским правительством», отмечается в документе. «Преобразующую силу» жизни в демократических системах «нельзя недооценивать». Поэтому студентам, людям творческих профессий и учёным, в частности, необходимо разрешать въезд в Евросоюз и дальше. Кроме того, в документе утверждается, что жёсткие визовые ограничения «угрожают даже укрепить российский режим». Берлин и Париж предупреждают: «В результате россияне могут сплотиться вокруг своего правительства ещё сильнее».

Вместо этого правительство Германии поддерживает «компромиссное предложение» Чехии. Как заявила министр иностранных дел Анналена Бербок на заседании федерального правительства Германии в Бранденбурге, приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой может стать настоящим «мостом» между странами на фоне внутренних споров в ЕС.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн также выступил против полного запрета на въезд. По его словам, лишь небольшая часть россиян вообще имеет загранпаспорт и путешествует по Европе — и «среди них, вероятно, особенно много тех, кто критически относится к Путину». «Поэтому, запретив въезд, мы ударим не по тем людям», — утверждает Ассельборн.

Как отмечает издание, такие аргументы не находят поддержки среди сторонников полного запрета на выдачу виз. То, что диссиденты тоже попадут под запрет, — откровенная ложь, говорят они, и даже употребляются такие слова, как «чушь собачья». Можно было бы принять решение об исключениях из запрета, например, по гуманитарным соображениям, о чём также говорится в документе с изложением позиции Чехии.

В документе также упоминаются «многочисленные случаи», когда российские туристы «вели себя агрессивно или распространяли кремлёвскую пропаганду». При сохранении действия соглашения об упрощении визового режима не следует также побуждать россиян «наслаждаться отдыхом в Европе и ходить по магазинам».

Как будут развиваться события, пока неясно. Есть ли у «чешского компромиссного предложения шансы», трудно сказать, утверждает Ассельборн, — он рассматривает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима только как первый шаг. «После, вероятно, последует и второй», — отмечает он. Поскольку встреча министров иностранных дел в Праге носит неформальный характер, на ней всё равно не могут быть приняты обязательные к исполнению решения. Тем не менее на одно можно рассчитывать точно: «будет по-настоящему жарко», как выразился один дипломат, передаёт Der Spiegel.