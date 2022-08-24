FAZ: больше вреда, чем пользы — немецкие политики не поддержали запрет Шенгена для россиян

Немецкие политики из партий, входящих в правящую коалицию, не поддержали предложение коалиции ХДС/ХСС о запрете европейских виз для граждан России, сообщает Frankfurter Allgemeine. Они убеждены, что это принесёт больше вреда, чем пользы. Впрочем, некоторые политические деятели в ФРГ всё равно убеждены, что русские должны отдыхать не в Париже и Порто, а в Пхеньяне и Пекине.

Партии, входящие в правящую «светофорную коалицию» Германии, отвергли предложение коалиции ХДС/ХСС запретить туристические визы для россиян, сообщает Frankfurter Allgemeine. Они опасаются, что это принесёт больше вреда, чем пользы.

Вместо того чтобы закрывать границы для всех русских, нужно приложить максимальные усилия, чтобы в Европейский союз не попали те, кто активно поддерживает главу Кремля Владимира Путина, заявил лидер немецких зелёных Омид Нурипур. Ранее против этой инициативы высказывался и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Депутат бундестага из Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман также её не поддержала. По её словам, запрет виз коснётся и тех россиян, которые хотят «сбежать от путинской системы».

С критикой ограничений выступил и эксперт по внешней политике из СвДП Ульрих Лехте: «Абсолютный протекционизм и отмена свободы передвижения станет подарком для российской пропаганды». Запад будет поставлен к позорному столбу, считает он. В свою очередь, член Христианско-демократического союза Филипп Амтор заявил, что русский народ нельзя подвергать коллективному наказанию. А вот глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Андреа Линдхольц убеждена, что визы нужно запретить. «В путинской России местами для отдыха должны стать не Париж и Порто, а Пхеньян и Пекин», — заявила она.

Для того чтобы попасть в ЕС, россиянам необходима виза, которую можно получить в одной из стран — членов союза. После этого можно будет перемещаться по всей европейской Шенгенской зоне. В своих представительствах в России страны Прибалтики и Чешская Республика уже приостановили выдачу разрешений на въезд в ЕС, но русские с визой, полученной в других европейских государствах, всё равно могут приезжать.