Ouest-France: страны ЕС разошлись во мнениях о том, пускать ли россиян в Европу

Призывы Украины и стран Восточной Европы запретить российским туристам въезд в ЕС, чтобы наказать Москву за спецоперацию, не вызывают единодушного одобрения у всех членов блока, пишет Ouest-France. Кроме того, эта мера противоречила бы линии, которой до сих пор придерживались страны Евросоюза в отношении санкций, отмечает издание. Тем не менее, как передаёт газета, этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД Европейского Союза в конце августа в Праге.

Украина призывает европейцев запретить российским туристам въезд в ЕС, чтобы наказать Москву за спецоперацию, но эта мера совсем не вызывает единодушного одобрения и противоречила бы линии, которой до сих пор придерживались страны Евросоюза в отношении санкций, пишет Ouest-France. Как сообщается, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Европейского Союза в конце августа в Праге.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил «позволить российским туристам наслаждаться Россией», поскольку большинство граждан страны поддерживает спецоперацию на Украине, напоминает издание. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал Запад закрыть свои границы для русских, которые должны «жить в своём собственном мире, пока не изменят свою философию», в интервью газете Washington Post 8 августа.

Несколько стран взяли на себя инициативу, но хотели бы от ЕС единой позиции, передаёт газета. Граничащая с Россией Финляндия, обрабатывающая около тысячи заявлений на получение виз ежедневно, решила сократить количество разрешений на въезд, выдаваемых российским туристам, с 1 сентября на 10%. Премьер-министр страны Санна Марин считает несправедливым, «что российские граждане могут въезжать в Европу, в Шенгенскую зону, заниматься туризмом» во время военных действий на Украине.

Эта беспрецедентная мера «вряд ли будет принята в ЕС, но она должна понравиться значительной части общественного мнения, и не только в странах, которые исторически с подозрением относились к России», —считает эксперт Института Жака Делора Сириль Бре.

В 2021 году 26 стран Шенгенской зоны свободного передвижения (22 государства ЕС, а также Норвегия, Исландия, Швеция и Лихтенштейн) получили 3 млн заявлений на получение виз, при этом наибольшее число заявок подали россияне (536 тыс. заявлений и примерно 3% отказов). Как поясняет газета, отказы в выдаче виз должны быть обоснованными. Среди возможных причин значатся угроза безопасности, общественному порядку или международным отношениям одного из государств.

При этом Эстония выразила сожаление по поводу того, что не может запретить въезд российским «лицам с визой, выданной другой страной Шенгенской зоны». «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила премьер-министр страны Кайя Каллас.

Чешская Республика, которая в данный момент председательствует в ЕС, включит этот вопрос в повестку дня встречи министров иностранных дел европейских стран 30-31 августа в Праге, передаёт-Ouest France. Глава МИД Чехии Ян Липавский, чья страна больше не выдаёт визы простым россиянам, также уверен, что в период военной спецоперации «ни о каком обычном туризме для российских граждан не может быть и речи».

Страны Балтии и Польша тоже ужесточили визовый режим для россиян. Тем временем, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, ограничение выдачи туристических виз накажет «всех людей, которые бегут из России, поскольку не согласны с российским режимом».

Санкции должны быть в первую очередь направлены на то, чтобы «наказать российскую военную машину, а не русский народ», предостерегает, в свою очередь, Португалия.

На взгляд эксперта Института Жака-Делора, пойдя на этот шаг, ЕС противоречил бы самому себе. «Эта мера противоречит принципу свободы передвижения и политике санкций, которой придерживались до сих пор», — замечает специалист.

Что касается Европейской комиссии, то она подчёркивает необходимость защиты диссидентов, журналистов и их семей по гуманитарным соображениям, напоминая, что заявки должны рассматриваться в индивидуальном порядке. Как напоминает газета, предложения по санкциям являются прерогативой комиссии, однако их принятие требует единогласного решения всех двадцати семи членов ЕС.

С момента начала конфликта Евросоюз уже частично приостановил действие упрощённого режима выдачи краткосрочных виз в рамках соглашения между ЕС и Россией, запретив въезд определенным категориям граждан, связанным с российской властью (официальные делегации, члены правительства, владельцы дипломатических паспортов, руководители предприятий т.д). Финляндия выступает за полную приостановку действия этого соглашения.

Кроме того, ЕС объявил персоной нон грата 1214 российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина, отмечается в статье.