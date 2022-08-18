France 24: Эстония аннулировала визы российским туристам

Эстония в четверг аннулировала практически все визы, ранее выданные гражданам России, и больше не будет пускать их на свою территорию, передаёт France 24. По информации французского канала, в эстонском МИДе заявили, что такой шаг продиктован «моральными соображениями» и связан с тем, что «пассивную ответственность» за боевые действия на Украине несут все россияне.

В Эстонию в сутки въезжает 2500 российских граждан, примерно половина из которых попадают в страну по шенгенской визе. Но с этого четверга всё изменится.

УРМАС РЕЙНСАЛУ, министр иностранных дел Эстонии: Наш чёткий посыл — в том, что, начиная с завтрашнего дня, мы применим санкции в отношении практически всех ранее выданных нами виз — и людей, имеющих визы, на которые будут наложены эти санкции, пускать на территорию Эстонии больше не будут.

Глава эстонского МИДа Рейнсалу поднял табуированную тему, как он выразился сам, «пассивной моральной ответственности» всех россиян за боевые действия, которые их страна ведёт на Украине.

УРМАС РЕЙНСАЛУ: Идут военные действия, которые сопровождаются геноцидом. И, как я уже сказал, одним из аспектов здесь является то, как с моральной точки зрения выглядит ситуация, когда мы позволяем людям как обычно отправляться в Европу, дабы посетить Лувр или посмотреть на Бранденбургские ворота, а на их налоги при этом ведутся агрессивные военные действия.

Министр добавил, что возможность въезда в ЕС к правам человека не относится.

Поскольку вскоре после начала боевых действий воздушное пространство Евросоюза было закрыто для российских самолётов, основным путём доступа в ЕС для российских туристов стали наземные границы.

Между тем Эстония не первая страна, ограничившая россиянам въезд: Финляндия на этой неделе объявила, что число выдаваемых гражданам России виз к сентябрю будет сокращено на 90 процентов.

В свою очередь, Латвия временно приостановила выдачу виз россиянам и белорусам — за исключением отдельных случаев. Граждане России и Белоруссии при пересечении латвийской границы должны пройти собеседование и обязаны в числе прочего подписать документ, в котором чётко указана их позиция по конфликту на Украине.

Впрочем, Евросоюз в этом вопросе далёк от единодушия. Канцлер Германии Олаф Шольц предостерёг другие страны от принятия таких шагов, поскольку они могут помешать диссидентам скрыться из страны.

Проблема будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдёт в конце месяца.

Дата выхода в эфир 18 августа 2022 года.