Rzeczpospolita: Варшава не хочет видеть у себя россиян, кроме тех, которых «преследуют»

Министерство иностранных дел Польши изменило визовую политику в отношении граждан России. В настоящее время принимаются только заявления граждан Российской Федерации, подкреплённые гуманитарными соображениям, в неотложных и особо обоснованных ситуациях и когда они в интересах Польши, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Изабела Кацпшак.

В статье она приводит следующие цифры: всего навсего одна виза для российского студента, 14 туристических виз, 813 рабочих и 659 гуманитарных виз. Именно так сегодня выглядит визовая политика Польши для россиян после начала украинского конфликта. Из данных МИД Польши, переданных изданию, следует, что с 24 февраля по 9 августа россиянам было выдано 4513 виз, однако с конца марта, когда МВД страны издало постановление на запрет въезда россиянам исключительно в туристических целях, Польша вообще перестала выдавать такого рода визы. Для сравнения, за весь прошлый год гражданам РФ Польша выдала 31 297 виз.

Представители МИД Польши объясняют, что ограничения на въезд в отношении россиян объясняются рядом причин, связанными не только с новыми законами, но и со значительным сокращением численности польского дипломатического и консульского на территории Российской Федерации. Издание напоминает, что в начале апреля Россия выслала из своей страны 45 польских дипломатов и консульских работников. Этот шаг стал ответной мерой за высылку из страны в марте такого же числа российских дипломатов из Польши, которых заподозрили в шпионской деятельности. МИД объясняет, что польские представительства в России «ограничили свою деятельность в сфере приема и обработки визовых заявлений в пользу выполнения других дел, важных с точки зрения польской внешней политики.

Журналистка вновь обращает внимание на количество выданных россиянам гуманитарных виз — в этом году это показательное число 659. «Это специальная виза, которая выдается, если гражданину определённой страны грозит тюремное заключение или несправедливый суд»,— поясняет автор. Она отмечает, что такого типа визы до сих пор поляки выдавали только белорусам. За последние два года Польша выдала 27 865 виз гражданам Белоруссии именно из гуманитарных соображений. По её мнению это результат преследования после проведения президентских выборов в стране.

Несмотря на то, что Польша практически сразу же перекрыла въезд россиянам, тем не менее после 24 февраля на территорию Польши сумело попасть 61 тысяча россиян. Большинство из них обладают различными формами вида на жительство или имеют шенгенскую визу. «Именно этот вид виз стал яблоком раздора между странами ЕС», — подчёркивает Изабела Кацпшак. В то время как Польша или Эстония хотят запретить их выдачу россиянам, Германия и Франция определённо выступают против.

На днях замглавы МИД Польши Пётр Вавжик рассказал, что его министерство прилагает всевозможные усилия с целью выработки другой формулы, при которой страны смогут договориться. «Пока, однако, я не хочу вдаваться в детали, пусть это останется в кулуарах дипломатических переговоров», — добавил он. У замминистра нет ни малейших сомнений на счёт того, что чтобы этим запретом действительно задеть россиян, запрет следует вводить обязательно на европейском уровне. «С сентября визовый кран для россиян прикроет Финляндия, которая вдвое сократит время своих чиновников на приём заявлений на получение визы для россиян (…)», — рассказывает польская журналистка.

Она обращает внимание на то, что хотя в настоящее время Польша выдает россиянам исключительно гуманитарные визы, ей приходится уважать их шенгенские визы, ведь польские границы выступают внешними границами ЕС. С начала этого года на основании шенгенских виз на территорию Польши въехало около 15 тыс граждан России.