Польский генерал: даже в «расширенном составе» НАТО не станет вмешиваться на Украине

Вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО не изменит отношение россиян к Украине, потому что Москва прекрасно знает, что альянс не сможет их вынудить прекратить боевые действия, считает польский генерал Богуслав Самол. В беседе на Radio WNET он выразил уверенность, что вмешательства НАТО быть не может и его не будет, если только Россия не нападёт на члена альянса первой.

Россия не изменила своих изначальных политических целей специальной военной операции на Украине, рассказал Radio WNET директор Института военной стратегии польский генерал Богуслав Самол.

В беседе он объяснил, что ожесточённые бои в Донбассе свидетельствуют о том, что Кремль намерен подчинить себе по крайней мере восточную часть Украины, в будущем присоединив её к России. Военный полагает, что боевые действия не завершатся до этой осени.

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Польский генерал считает, что Москва также намерена сохранить свои успехи на южном фронте, в том числе соединение с Крымом. Киев, в свою очередь, стремится помешать россиянам провести референдум в Херсоне. Украинцы пытаются вернуть себе по крайней мере территорию западнее Днепра. Самола считает, что тактика украинцев правильная, но вопрос лишь в том, хватит ли им в этом плане сил.

На вопрос WNET, достаточны ли у НАТО сдерживающие действия в отношении России, генерал ответил следующее: «В соответствии с 5-й статьёй Североатлантического альянса НАТО совершенно не в состоянии угрожать России до тех пор, пока Россия не нападёт на страну НАТО. Следовательно, альянс не будет тем элементом, который повлияет на позицию россиян и вынудит их прекратить боевые действия».

Генерал Самол сказал, что декларации — это одно, а для их воплощения в реальность требуется время. Он имеет в виду прежде всего увеличение сил НАТО на восточном фланге и процесс принятия Швеции и Финляндии в состав альянса. «Я не думаю, что вступление этих двух стран в альянс изменит отношение россиян к Украине. Россия прекрасно знает, что военного вмешательства НАТО быть не может, и его не будет», — подчеркнул военный.

Одновременно он указал, что, несмотря на это, российская пропаганда продолжает заявлять о том, что НАТО угрожает существованию Российского государства. «Но этот российский нарратив был уже принят во времена холодной войны, он продолжался во время Ельцина, а после прихода к власти Путина эта пропаганда лишь усилилась», — резюмировал он.