Politico: глава МИД Литвы призвал Европу сказать чёткое «нет» российским и белорусским туристам

Ещё до всплеска желающих сбежать из Белоруссии после «сфальсифицированных выборов 2020 года» Литва годами предоставляла убежище российским и белорусским диссидентам, оппозиционным активистам, а также тем, кто бежал от всеобщих репрессий в этих странах, пишет глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис в своей статье для Politico под названием «Визовая солидарность: страны Прибалтики не хотят российских туристов».



По его словам, после ввода российских войск на Украину количество граждан России и Белоруссии, обращающихся за получением шенгенской визы по гуманитарным соображениям, резко возросло.



А 10 марта Литва приняла решение выдавать визы гражданам этих двух стран только по гуманитарным соображениям или другим причинам, расцениваемым как международные обязательства, напоминает дипломат.



«Это решение доказало свою эффективность и справедливость. Но по-прежнему чересчур много стран-членов Европейского Союза расходятся во мнениях по этому вопросу, и мы должны найти совместное решение», — отмечает он.



После принятия этого решения литовские власти не выдавали визы российским и белорусским туристам, однако, даже несмотря на ограниченные консульские возможности, продолжали предоставлять их по гуманитарным соображениям тем лицам, кто находится под угрозой, указывается в статье.



Тем не менее, как пишет Ландсбергис, до сих пор остаётся несколько проблем.



Российские туристы, которым власти стран Прибалтики отказали в выдаче визы, могут по-прежнему обращаться за визой в любой другой стране, входящей в ЕС. А после успешного её получения многие из них едут в страны, наиболее близкие к границам России и Белоруссии, т.е. в Прибалтику, а не в те страны, которые предоставили им визу.



На литовских курортах, отмечает автор, уже наблюдается увеличение числа российских туристов, въехавших в страну по визам, выданным другими членами ЕС. А поскольку авиасообщение между Россией и Европой в настоящее время очень ограничено, страны Прибалтики стали основным перевалочным пунктом для тех, кто путешествует в Европу из России и Белоруссии.



По его словам, прибалтийские государства стали слишком доступной точкой притяжения для тех, кто хочет немного насладиться европейским стилем жизни, поддерживая при этом вооружённый конфликт на Украине.



Таким образом, члены ЕС, продолжающие выдавать россиянам туристические визы, фактически «приглашают» российских туристов в Прибалтику, сетует Ландсбергис.



«Однако Эстония, Латвия и Литва не желают принимать гостей из России, — которые в большинстве своём являются сторонниками путинского конфликта, — по крайней мере, до окончательной победы Украины», — пишет дипломат.



Это противоречие, по его словам, со временем может привести к расколу между странами, которые продолжают выдавать туристические визы, и теми, которые уже прекратили это делать.



«Если мы за европейскую безопасность и ценности, то мы должны решить ещё одну проблему», — пишет Ландсбергис.



Он отмечает, что уже было выдано большое количество многократных виз сроком действия от трёх лет и более. Это означает, что даже без выдачи новых виз, значительному количеству туристов всё равно будет предоставлена ​​возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Белоруссии, следует презирать и с которым даже следует бороться.



«Вместе мы должны найти совместное и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным», — подчёркивает глава МИД Литвы.



И это решение, по его словам, должно включать чёткое «нет» российским и белорусским туристам, а также аннулирование уже выданных долгосрочных многократных виз, по крайней мере, до окончания конфликта и постоянный приём тех, кто ищет убежища, а не европейского отдыха.



«Литва безоговорочно верит в европейскую солидарность и совместные решения. И поскольку мы слышим сильное сопротивление запрету на выдачу виз со стороны некоторых стран-членов, мы настоятельно призываем тех, кто всё ещё верит в европейские ценности, хотя бы более внимательно изучить уже выданные визы. И, если есть какие-то сомнения, мы должны сказать на границе однозначное «нет» россиянам, которые бессовестно пользуются незаслуженными привилегиями, оставив двери Европы открытыми для демократических активистов и для тех, кого преследуют авторитарные режимы Москвы и Минска», — подытоживает свою статью Габриелюс Ландсбергис.