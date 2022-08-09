Посещение Европы это привилегия — премьер Эстонии призвала покончить с туризмом из России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что власти европейских стран должны прекратить выдавать въездные визы для российских туристов. Как передаёт DELFI, Каллас заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не одно из прав человека», поэтому необходимо «покончить с туризмом из России».

Глава правительства Эстонии Кая Каллас считает, что власти европейских стран должны прекратить выдавать въездные визы для российских туристов. Как пишет DELFI, об этом политик написала на своей странице в социальных сетях.

«Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что, пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда). Пора покончить с туризмом из России», — призывает Каллас.

Как напоминает портал, схожую точку зрения разделяет премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Неправильно, что, пока Россия ведёт агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо», — сказала она в интервью.

При этом, подчеркнула Марин, дискуссия в финском правительстве продолжается, а «наиболее важные решения необходимо принимать в ЕС сообща».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к ещё более серьёзным мерам. По мнению украинского лидера, западные страны должны отправить россиян на родину: «Заставьте их вернуться в Россию. Тогда они поймут. Всё население не может нести ответственность, не так ли? Возможно. Но население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него».