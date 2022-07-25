ERR рассказал о белорусах и россиянах, готовящихся к переезду в Литву

Согласно данным Департамента миграции Литвы, постоянно растёт число желающих поселиться в стране белорусов и россиян. Как пишет ERR, по состоянию на 14 июля в департаменте находилось на рассмотрении более 4400 заявлений граждан Белоруссии и более 1000 граждан России.
Постоянно растёт число желающих поселиться в Литве белорусов и россиян. Как передаёт ERR, по состоянию на 14 июля в Департаменте миграции Литвы находилось на рассмотрении более 4400 заявлений граждан Белоруссии и более 1000 граждан России.
Большинство соискателей вида на жительство в итоге его получают. В этом году Литва отклонила только три ходатайства: от двух белорусов и одного россиянина. Согласно статистике, количество заявлений увеличилось как раз в конце февраля после начала спецоперации на Украине.
Процесс ходатайства о получении вида на жительство в Литве занимает четыре месяца, в экстренном случае — два месяца. Многие белорусские и российские граждане, получившие разрешение к настоящему времени, начали оформлять его уже в 2021 году. По данным Департамента миграции, тенденция не ослабевает.
По мнению аналитика Центра восточноевропейских исследований в Литве Максимаса Милты, большинство белорусов, подающих ходатайство о виде на жительство в Литве, «бегут не только от репрессий режима Александра Лукашенко, но и от нежелания принимать участие в военных действиях на территории Украины».
По словам Mилты, «диктатор Лукашенко поначалу был рад такому положению дел», однако в долгосрочной перспективе массовый отъезд граждан из страны ему вредит, поскольку уезжают в основном специалисты по информационным технологиям в расцвете сил.
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