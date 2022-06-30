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Reuters: Евросоюз пытается договориться с Литвой для возобновления транзита в Калининград

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники, Евросоюз стремится найти компромиссное решение с Литвой, чтобы можно было нормализовать торговлю через Калининград и восстановить транзит грузов по её территории. По словам тех же неназванных источников, в Брюсселе опасаются, что в противном случае это может привести к дальнейшему росту напряжённости и вынудить Москву «проложить сухопутный коридор» до Калининградской области, говорится в статье.
Reuters: Евросоюз пытается договориться с Литвой для возобновления транзита в Калининград
AP

Евросоюз близок к достижению компромиссной сделки с Литвой, чтобы не обострять дальнейшее противостояние с Россией из-за Калининградской области, передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванные «осведомлённые источники». По их словам, если эти переговоры увенчаются успехом, то торговля через Калининград и транзит грузов по территории Литвы может вернуться в нормальное русло уже в течение нескольких дней, говорится в статье. 

Калининград отрезан от основной территории России и зависит от поставок с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, при этом дороги к нему проходят через Литву, напоминает Reuters. Недавнее решение Вильнюса ввести запрет на грузоперевозки в рамках новых санкций возмутило Москву — и Брюссель опасается, что это может привести к серьёзным ответным мерам. Поэтому ищет компромисс с Литвой, чтобы возобновить нормальную торговлю, поясняется в статье.

Европейские официальные лица в настоящий момент ведут переговоры с Вильнюсом о снятии недавно введённых Литвой ограничений, надеясь достичь соглашения к началу июля. Об этом рассказали Reuters близкие к этим обсуждениям источники на условиях анонимности.

Спор вокруг изоляции российского полуэксклава может стать проверкой для решимости Европы обеспечить соблюдение санкций, введённых после начала российской спецоперации на Украине, подчёркивается в статье. Кроме того, растут опасения в связи с возможной эскалацией, особенно учитывая, что другие западные ограничения уже привели к дефолту по внешнему долгу России, пишет Reuters.

Хотя западные державы пообещали встать на защиту Украины, публично подтвердив свою решимость на этой неделе во время саммитов G7 и НАТО, на практике Европе оказывается всё сложнее придерживаться жёстких ограничений и избегать дальнейшей эскалации с Москвой, отмечается в статье. Поэтому европейские чиновники при поддержке Германии сейчас ищут компромисс, чтобы не обострять отношения с Москвой из-за Калиниграда, рассказал в интервью Reuters один из неназванных источников.

По его словам, участники этих консультаций опасаются, что если традиционный маршрут для поставки российских грузов в Калининград через территорию Литвы не будет восстановлен, то Москва может использовать силовые методы, чтобы «проложить сухопутный коридор» до Калиниградской области. А поскольку в Литве дислоцируются подразделения НАТО, это может спровоцировать масштабный конфликт в Европе, говорится в статье. 

«Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс», — приводит Reuters слова одного из источников, который напрямую знаком с проходящими в кулуарах ЕС дискуссиями. Он также назвал Калининград «священным» для Москвы и признал, что конечный результат этих переговоров для некоторых на Западе может показаться «несправедливым».

По словам ещё одного источника, один из обсуждаемых компромиссов может предусматривать исключение грузоперевозок между Россией и Калининградом из общих санкций ЕС на том основании, что это формально не считается «международной торговлей». Однако такая уступка может быть сделана только при условии, что все грузы будут использоваться в Калининграде, а не экспортироваться через его порт, где базируется Балтийский флот России, сообщается в статье. Это трудно гарантировать, поэтому Литва может оказаться перед сложной задачей.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Литвы заявил, что оно «продолжит консультации с Европейской комиссией» в отношении применения санкций. Он также подчеркнул, что Литва не является исключением из общих правил: «Санкции должны применяться, и любые принятые решения не должны подрывать доверие и эффективность санкционной политики ЕС». 

Литва в настоящее время считается одним из «самых яростных критиков России» в Евросоюзе, что приводит к разногласиям с Берлином и Брюсселем, которые «пытаются разрядить обстановку», говорится в статье. В настоящее время ограничения препятствуют транспортировке железа, стали и металлов в Калининград через страны ЕС.

Однако список попадающих под санкции товаров будет расширен на цемент и спирт с 10 июля, а также на уголь — с августа и на нефтепродукты — с декабря. На заключительном этапе примерно половина грузов, обычно отправляемых в Калининград из России, попадёт под санкции, сообщает Reuters. В то же время перевозка продуктов питания и пассажиров не ограничивается и до Калининграда по-прежнему можно добраться самолётом или морским путём. 

Хотя США и Евросоюз уже ввели множество новых санкций, чтобы ограничить доступ России к международным финансовым механизмам и мировому рынку энергоресурсов, эти меры до сих пор не оказали большого влиятия на политику Москвы, отмечается в статье. В свою очередь, Россия в последние недели заметно сократила поставки газа в Европу. «Это побудило Германию готовиться к нормированию и с нарастающим опасением наблюдать за эскалацией скандала из-за Калининградской области», — пишет Reuters. 

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил в этой связи, что ограничение поставок товаров в Калининградскую область стало частью западной «марионеточной войны», однако у России есть много возможностей для эффективных ответных мер. По его словам, это может перекрыть кислород странам Балтии, предпринимающим враждебные действия в отношении Москвы, говорится в статье.

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Reuters США Северная Америка
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