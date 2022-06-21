Le Figaro: в ответ на блокаду Калининграда Россия грозит не признавать вступление Литвы в ЕС

В качестве санкций ЕС в отношении России Литва ввела запрет на транзит российских металлов через свою территорию до Калининградской области. Как пишет Le Figaro, Россия сочла это «враждебным актом» и «блокадой» региона, снабжение которого предусмотрено соглашениями России с Евросоюзом от 2002 года.

Тональность общения между Москвой и Вильнюсом резко обострилась в понедельник, и, по словам Москвы, обострила кризис Литва. В выходные она ввела запрет на транзит по своей территории санкционных товаров из России до её эксклава в Калининграде. Как отмечает автор статьи в Le Figaro, Калининградская область находится в деликатном положении с момента начала российской спецоперации, поскольку зависит от внешних поставок и при этом граничит лишь с двумя странами ЕС и Балтийским морем.



В понедельник российскому поверенному в делах литовский МИД сообщил о запрете на транзит по территории Литвы российских стали и чёрных металлов. Соответствующие санкции принял ЕС ещё 15 марта.



Ответ Москвы не заставил себя ждать. Там осудили этот «враждебный акт», назвав его «блокадой». По заявлению МИД России, если транзит не восстановится в полной мере, Россия оставляет за собой право действовать в соответствии со своими национальными интересами. Кроме того, Москва отмечает, что тем самым нарушается соглашение от 2002 года, заключённое между Россией и ЕС. А официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что «ситуация более чем серьёзная».

Но Литва настаивает, что она не вводила никаких односторонних мер, что это лишь применение санкций ЕС, которые предусматривают переходные периоды и отсрочку в своём внедрении. Поэтому они предупреждают, что дополнительно 10 июля запрет коснётся транзита цемента, с 10 августа они перестанут пропускать российский уголь, а с декабря — российскую нефть. Но при этом там заявляют, что транзит между Калининградом и остальной Россией не останавливался: это относится к людям и товарам. Так что в ЕС никакой блокады не видят.

Этот вопрос тем более сложный, потому что существует в контексте особого статуса Калининграда и сложных отношений России и стран Прибалтики. Эти страны считают, что находятся на передовой перед лицом России. Калининград же считают российской крепостью посреди Европы.

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — прокомментировал ситуацию российский сенатор Андрей Клишас. А другой сенатор, Андрей Климов, заявил, что если проблема не будет решена, то в глазах Москвы это уничтожит легитимность всех соглашений о присоединении Литвы к ЕС.

В свою очередь, прокомментировала ситуацию и Украина. Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба выразил поддержку Вильнюсу: «Россия не имеет права угрожать Литве».

Впрочем, как пишет автор статьи, агрессивная риторика, кажется, не очень-то беспокоит Вильнюс. Там отмечают, что России остаётся лишь пожимать плечами. Ведь пассажирский поезд по-прежнему ходит в Калининград, хоть и не делает больше остановок на территории Литвы. Так же свободно могут передвигаться и те товары, что не попали под санкции ЕС. Кроме того, Литва напомнила России про возможности морского и воздушного транспорта.

Губернатор Калининградской области отметил, что, по его подсчётам, до половины всего импорта региона может попасть под санкции. Он назвал ситуацию неприятной, но преодолимой, и пообещал, что те товары, которые нельзя будет доставлять по железной дороге, пойдут по морю.

Однако, по словам литовского экономиста Мариуса Дубниковаса, у России на самом деле нет больше рычагов, с помощью которых она могла бы наказать своего прибалтийского соседа, поскольку их отношения уже максимально натянуты, пишет Le Figaro.