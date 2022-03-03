Gazeta Polska: Польша будет в безопасности только при наличии ядерного оружия
Польша по сравнению с Украиной, которую не защитили ни договоры, ни международные гарантии, находится в гораздо более выгодном положении. Как пишет Gazeta Polska, на территории страны находятся войска НАТО, растёт потенциал польской армии, так что нападение с использованием обычных вооружений пока не представляет опасности, однако стопроцентной защиты от ядерного удара у Варшавы нет.
Как продолжает автор статьи, мир до сих пор держался благодаря балансу ядерных сил, а также на способности США ответить с их помощью на каждую атаку. Однако уже в 1950-х годах США поняли, что ядерных арсеналов на их территории недостаточно и начали размещать их в Европе в рамках программы совместного использования ядерных вооружений. Отдельные страны — члены НАТО получили в своё распоряжение боеголовки, но использовать их они могут только с согласия американцев. В программу входят или входили Бельгия, Германия, Голландия, Италия, Турция. Кроме того, три члена альянса имеют собственный ядерный арсенал. Это, помимо США, Великобритания и Франция. По мнению автора Gazeta Polska, Польше сегодня нужно начать двигаться двумя путями: более простой подразумевает подключение к программе совместного использования, а более сложный — обретение собственного ядерного оружия. И подготовку к этому можно начать уже сейчас, по меньшей мере в области логистики и средств доставки.
Ссылки по теме
-
Das Erste: премьер Израиля отказался от чётких заявлений об антироссийских санкциях и поставках оружия на Украину
-
Мир стал менее безопасным — Washington Post о влиянии украинского кризиса на глобальный контроль над вооружениями
-
Guardian: Китай жёстко отреагировал на слова Абэ о размещении американского ядерного оружия в Японии
-
Fox News: в Вашингтоне звучат призывы к войне с Россией, но победа США не гарантирована