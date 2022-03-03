Gazeta Polska: Польша будет в безопасности только при наличии ядерного оружия

США гарантируют безопасность Польши, но решение об использовании ядерного оружия всё равно остаётся за американским президентом, поэтому стопроцентной защиты от удара у Варшавы нет. Как пишет Gazeta Polska, из России, в первую очередь из Калининградской области, на Польшу нацелены сотни ядерных ракет и Москву может сдержать только способность ответить на атаку, поэтому Варшаве следует задуматься либо о подключении к программе совместного использования ядерного оружия, либо даже об обретении собственного.

Польша по сравнению с Украиной, которую не защитили ни договоры, ни международные гарантии, находится в гораздо более выгодном положении. Как пишет Gazeta Polska, на территории страны находятся войска НАТО, растёт потенциал польской армии, так что нападение с использованием обычных вооружений пока не представляет опасности, однако стопроцентной защиты от ядерного удара у Варшавы нет.

Как продолжает автор статьи, мир до сих пор держался благодаря балансу ядерных сил, а также на способности США ответить с их помощью на каждую атаку. Однако уже в 1950-х годах США поняли, что ядерных арсеналов на их территории недостаточно и начали размещать их в Европе в рамках программы совместного использования ядерных вооружений. Отдельные страны — члены НАТО получили в своё распоряжение боеголовки, но использовать их они могут только с согласия американцев. В программу входят или входили Бельгия, Германия, Голландия, Италия, Турция. Кроме того, три члена альянса имеют собственный ядерный арсенал. Это, помимо США, Великобритания и Франция. По мнению автора Gazeta Polska, Польше сегодня нужно начать двигаться двумя путями: более простой подразумевает подключение к программе совместного использования, а более сложный — обретение собственного ядерного оружия. И подготовку к этому можно начать уже сейчас, по меньшей мере в области логистики и средств доставки.

«Отсутствие у нас собственных ядерных вооружений отнюдь не служит гарантией того, что на нас не нападут. Сейчас мы не имеем даже инфраструктуры для размещения ядерного оружия и не собираемся ни на кого нападать, но из Российской Федерации, в первую очередь из Калининградской области, на Польшу нацелены сотни ядерных ракет. Москву может сдержать только способность ответить на атаку», — пишет автор статьи.

И для этого Варшаве необходимо выстроить стену, поскольку обладание ядерными вооружениями — «самая надёжная гарантия безопасности, в особенности когда имеешь дело с бандитами». Собственное ядерное оружие также позволит Польше обезопасить себя от нападения с использованием обычных вооружений, что даст возможность отчасти сократить другие расходы на армию.

«США гарантируют нам безопасность, в том числе ядерную, но решение об использовании ядерного оружия остаётся за президентом США. Если нападению подвергнется Америка, он наверняка ответит на него так, как на любое серьёзное нападение на НАТО. Проблема возникнет, если оно будет носить ограниченный характер, то есть, например, в случае тактического ядерного удара по одной цели. Тогда начнутся размышления, что делать: давать ядерный ответ или подождать. Агрессор может этим воспользоваться. Даже если он просчитается, трагедия уже произойдёт. Государство, обладающее собственным оружием, таких размышлений может не опасаться», — заключает автор статьи.