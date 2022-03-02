Мир стал менее безопасным — Washington Post о влиянии украинского кризиса на глобальный контроль над вооружениями

События на Украине свели на нет весь прогресс, достигнутый в ходе переговоров о контроле за вооружениями между США и Россией, сообщает The Washington Post. Диалог по стратегической стабильности был остановлен и в ближайшее время вряд ли будет возобновлён. Это может привести к тому, что американская ядерная политика станет более воинственной, а мир — менее безопасным, рассказывает издание.

Глава Кремля Владимир Путин озвучивает ядерные угрозы для того, чтобы запугать Запад, пишет The Washington Post. США и их союзники должны ответить на них сдержанно и осторожно. Но за риторикой российского президента скрывается вызывающая беспокойство реальность, которая заключается в том, что российско-украинский кризис в очередной раз свёл на нет весь прогресс, достигнутый в ходе переговоров о контроле за вооружениями, из-за чего мир стал менее безопасным, объясняет американское издание.

Из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США вышли ещё в 2019 году, обосновав этот шаг «нарушениями» со стороны России. В 2020 году американцы также покинули Договор по открытому небу. СНВ-III глава Белого дома Джо Байден продлил, но срок его действия истекает через четыре года. Диалог по стратегической стабильности между Россией и США пробуждал надежду на возобновление переговоров о ядерном оружии, в частности на создание нового, более масштабного соглашения, аналогичного ДРСМД, которое бы включало в себя новые технологии, например планирующие гиперзвуковые летательные аппараты и крылатые ракеты с атомной силовой установкой.

Но из-за ситуации на Украине переговоры были остановлены. И, судя по всему, они не скоро возобновятся, считает The Washington Post. Более того, президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил безъядерный статус своей страны и теперь может разместить у себя российское оружие. К тому же в долговременной перспективе цель диалога по стратегической стабильности заключалась в том, чтобы посадить за стол переговоров и Китай, но теперь её реализация отложена на ещё больший срок. Тем временем стратегические амбиции Пекина растут, о чём свидетельствует рост числа межконтинентальных баллистических ракет в Поднебесной.

К тому же военная операция России на Украине, скорее всего, приведёт к пересмотру администрацией Байдена своей ядерной политики, а также политики в сфере противоракетной обороны. Не исключено, что они обе станут более воинственными, считает The Washington Post. Действия Владимира Путина на Украине также поставили под сомнение систему контроля за вооружениями в целом. В конечном счёте все эти соглашения зависят от политической воли и доверия друг к другу сторон, их подписывающих, но сейчас доверие к России утрачено. Из-за событий на Украине сенат США не ратифицирует ни один договор с главой Кремля. «То, что Россия и США держат стратегическое ядерное оружие в состоянии пусковой готовности, — это пережиток времён холодной войны. Но угрозы аварии или просчёта — это не пережитки, и они никуда не делись», — заключает The Washington Post.