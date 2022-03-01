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УП: смена политики — Норвегия пришлёт Украине противотанковые гранатомёты

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Правительство Норвегии решило передать Киеву до 2000 единиц противотанковых гранатомётов. Как пишет «Украинская правда», данное решение отменяет политику Норвегии, действовавшую с 1950-х годов и заключавшуюся в неотправлении оружия странам, не входящим в НАТО, находящимся в состоянии войны или риска вооружённого конфликта.
УП: смена политики — Норвегия пришлёт Украине противотанковые гранатомёты
AP

Правительство Норвегии решило начать поставки оружия на Украину. Как сообщает «Украинская правда», это решение отменяет политику Норвегии, действовавшую с 1950-х годов и заключавшуюся в неотправлении оружия странам, не входящим в НАТО, находящимся в состоянии войны или риска вооружённого конфликта.

Как говорится в сообщении правительства, Норвегия передаст до 2000 единиц противотанковых гранатомётов M72.

«Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами», — заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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