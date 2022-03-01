NYT: определили приоритетные темы — первый раунд переговоров России и Украины не принёс весомых результатов

У России и Украины состоялся первый раунд переговоров о прекращении огня. Он не дал весомых результатов, пишет The New York Times. Стороны отмечают, что нашли точки, по которым возможно достижение согласия, но варианты для претворения в жизнь обсуждаемых решений участники переговоров ещё будут обсуждать с главами своих государств.

Первые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в понедельник, не дали результата, пишет The New York Times. Обе делегации отправились для дальнейших консультаций в свои столицы.

Как отмечает украинская сторона, они стремятся достигнуть прекращения боевых действий. «Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения, — заявил член украинской делегации Михаил Подоляк. — Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают в свои столицы».

Кремль хочет, чтобы его требования по безопасности принимались безо всяких условий, об этом президент России Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону в разговоре, который состоялся у них на фоне переговоров в Белоруссии. Среди этих требований признание суверенитета России над Крымом, «демилитаризация и денацификация Украины и обеспечение её нейтрального статуса», то есть отказ Киева от вступления в НАТО.

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Москва и Киев во время переговоров нашли «точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Следующая их встреча намечена на ближайшие дни в каком-то месте у белорусско-украинской границы.

Пока шли переговоры, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС. На своей странице в Instagram он написал, что уверен в реальности достижения этой цели. «Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре. Наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — приводит The New York Times слова Зеленского, сказанные во время видеообращения.