Focus: конфронтация и перевооружение — Шольц «горько поплатится» за внешнеполитический поворот Германии

За последние дни канцлер ФРГ Олаф Шольц претерпел значительную «деформацию», пишет Focus. Германия начала «штурмовать другое направление» — перевооружение, силу, экспорт демократии. Как утверждает издание, украинский кризис теперь нужен самому Шольцу — для реализации своих политических идей. Однако, вероятно, новый канцлер «горько поплатится» за этот поворот — для миллионов немцев он означает прощание с иллюзиями.

Канцлер Германии Олаф Шольц по-настоящему изменился — сразу в нескольких аспектах. В воскресенье «эпоха Меркель» подошла к концу, пишет Focus.

Как отмечает издание, за последние несколько дней Олаф Шольц «претерпел такую ​​же деформацию», как и президент Украины Владимир Зеленский. В случае Шольца это означает «духовную консолидацию» и «политическую стабилизацию». В начале украинского кризиса новый канцлер казался «неуверенным, нерешительным и противоречивым». Теперь он, словно «очнувшись от 100-летнего сна, бьёт в барабан».

Олафа Шольца трудно узнать. Внезапно он «переключился» с диалога на конфронтацию, с мечтаний на перевооружение, с социал-демократа на государственного деятеля, за что сегодня утром «сорвал овации» от всех немецких СМИ: от газеты Bild, выпустившей статью под названием «Супер, Шольц!» до газеты Frankfurter Allgemeine с текстом «Выстрел услышан».

В течение нескольких дней Шольц «выбросил за борт» свой привычный тон и основные политические идеи. Человек, который до недавнего времени «с притворной невинностью» называл газопровод «Северный поток — 2» «чисто коммерческим проектом», «развернулся против ветра». Его прежняя позиция стала «несостоятельной».

На «холодном восточном ветру событий» его попытка выполнить пожелания германской экспортной промышленности и не отключать Россию от международной межбанковской системы также потеряла актуальность.

Ещё в пятницу правительство Германии заявляло, что отключение России от SWIFT — технически сложный процесс, который окажет «огромное влияние» на Германию. Но после «поворота» американцев и французов Германия неожиданно оказалась в изоляции. Шольц был вынужден «зашевелиться».

Перелом в сфере экспорта вооружений особенно очевиден. Германия не поставляет оружие в «горячие точки», об этом неоднократно говорилось в прошлом. Это утверждение никогда не соответствовало реальности — Израиль десятилетиями оснащался немецкой военной техникой. Однако в случае с Украиной этот тезис действительно работал. Одна из причин — нежелание «становится мишенью» России. Шольц хотел оставаться нейтральным в военном отношении и, таким образом, всегда открытым для переговоров. Но времена меняются.

Теперь Германия, наладив поставки военной техники Украине, станет участником войны. При этом о долгосрочных последствиях этого решения для безопасности страны пока никто не задумывался. Олаф Шольц рассуждает о действиях Путина ещё и для того, чтобы «держаться подальше от внутриполитических дебатов». Этот приём обычно срабатывает в трудные времена, когда партийная система будто бы находится «под наркозом».

Так что сейчас Германия «с полной силой штурмует другое направление» — перевооружение, силу, экспорт демократии. Внезапно ХДС и ХСС «столкнулись с самым консервативным социал-демократом после министра обороны Веймарской Германии Густава Носке». Он был первым социал-демократом, на которого была возложена ответственность за армию.

«Кто-то должен стать ищейкой. Я не уклоняюсь от ответственности», — заявил тогда Носке и сразу же приступил к подавлению «враждебной республике» деятельности крайне левых и крайне правых.

Вчера Шольц казался «таким же решительным, если не сказать вдохновлённым своей миссией», пишет автор статьи. При этом твёрдость, которую он теперь воплощает, исходит не из него самого. Она была «вдавлена ​​в него извне». Действия Путина и решимость Олафа Шольца — две стороны одной медали. Теперь украинский кризис нужен ему самому, чтобы эта «ожесточённая позиция» стала последовательной политикой.

«Враг по-прежнему находится за пределами страны. Но это ненадолго. Резкая перемена не убедила внутриполитических противников жёсткой внешней политики, а лишь удивила их», — отмечает автор.

Шольц, который вчера купался в аплодисментах, вероятно, «горько заплатит» за этот поворот — для миллионов немцев он означает прощание с иллюзиями. «Гельмут Шмидт, который сейчас наблюдает за происходящим на небесах, знает, что имеется в виду: СДПГ любит свои иллюзии больше, чем своих лидеров», — утверждает издание.

Однако когда речь заходит о прекращении зависимости от российской нефти и природного газа, «которая была и будет увеличиваться за счёт одновременного отказа от атомной энергетики и угля», Олаф Шольц «не торопится менять координаты». Резкого прекращения поставок энергоресурсов из России, вероятно, не произойдёт.

В этой сфере Шольц хочет и дальше «вести дела с Путиным». В противном случае украинский кризис может оставить ещё «более глубокие раны» в кошельках избирателей СДПГ, чем те, которые уже появились в результате «турбулентности на энергетическом рынке».

«Опытный сторонник реалполитик» знает, что с Путиным «рвать дружбу» можно, а со своими избирателями — нежелательно. Главный вывод: именно социал-демократ Олаф Шольц вносит те изменения во внешнюю политику, на которые блок ХДС/ХСС не решался в течение 16 лет. «Эпоха Меркель» закончилась вчера, отмечает Focus.