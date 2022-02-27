Welt: Шольц пообещал €100 млрд для бундесвера и терминалы СПГ в Германии
В связи с событиями на Украине канцлер Германии Олаф Шольц объявил о серьёзном увеличении расходов на оборону, пишет немецкая газета Die Welt.
В бюджете на 2022 год будет однократно заложена сумма в размере €100 млрд на «необходимые инвестиции и оборонные проекты», заявил Шольц в своём правительственном заявлении в воскресенье в бундестаге. Он также добавил: «С этого момента мы будем — год за годом — инвестировать в нашу оборону более двух процентов валового внутреннего продукта».
Кроме того, для снижения зависимости от российского газа Германия построит два терминала для сжиженного газа. В качестве мест расположения этих объектов Шольц назвал Брунсбюттель и Вильгельмсхафен в Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии. Также будут созданы угольные и газовые резервы.
По словам канцлера Германии, терминал СПГ, который сегодня принимает газ, завтра сможет принимать и зелёную водородную энергию. В ЕС есть много терминалов для сжиженного газа, который прибывает, к примеру, из Китая или Катара, — но в Германии до сих пор нет ни одного собственного, отмечает издание.
Как заявил Шольц в своём выступлении, своими действиями на Украине Путин «создал новую реальность. Это требует ответа — мы его дали». По версии канцлера Германии, Владимир Путин хочет силой поделить континент на давно известные сферы влияния. В связи с этим Шольц подчеркнул: «Мы на правильной стороне истории».
В то же время он признал, что не следует ожидать перемены курса России за одну ночь, однако — «наши санкции действуют. И мы оставляем за собой право вводить дальнейшие санкции, без каких-либо ограничений в мыслях», цитирует слова Шольца немецкая газета Die Welt.
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