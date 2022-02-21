Guardian проанализировала, кто побеждает в войне за мировое влияние

Мировые лидеры то говорят о том, что войну на Украине удалось предотвратить, то, наоборот, меняют риторику и сыплют предостережениями. The Guardian решила подвести итог ситуации на данный момент и выяснить, кто из мировых лидеров побеждает в войне за мировое влияние.

В Донбассе снова происходят столкновения и стороны обвиняют друг друга в их провоцировании, пишет The Guardian. Американский президент Джо Байден и вовсе утверждает, что Россия подстраивает операции под флагом противника, чтобы получить предлог для вторжения. При этом дипломатические усилия продолжаются: на будущей неделе госсекретарь Энтони Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — если вторжения не будет.

В какой-то момент, когда 16 февраля не случилось нападения, которое прогнозировали на Западе, мировые рынки воспаряли и казалось, что катастрофы удалось избежать. Но потом чиновники и НАТО, и США заявили, что Россия, вопреки заявлениям, не стала отводить войска от границы с Украиной, а наоборот, увеличила состав до 150 тыс. При этом Путин заявил, что на Украине происходит «геноцид» по отношению к русским, и на Западе это считают возможным предлогом для атаки — хотя сам Путин продолжает настаивать, что никакого вмешательства не планирует.

«Кому и во что верить?» — задаётся вопросом автор статьи. По его словам, ближайшие дни могут стать поворотным моментом. Или же, наоборот, противостояние так и будет тянуться месяцами. По его словам, единственная уверенность остаётся в том, что будущее Украины и отношений России и Запада висят на волоске. И хотя открытого вооружённого конфликта в полной мере на Украине ещё не случилось, война уже идёт на многих фронтах: политическом, дипломатическом, экономическом, технологическом и других.

Многие задаются вопросом, пишет автор статьи: чего хочет Владимир Путин? Журналист отмечает, что, по мнению Путина, с ним и его страной несправедливо обошлись. «У него внутренняя потребность маленького человека доказать превосходство его и России над победителями в холодной воне, а также над элитами бывших советских стран, из числа которых его исключили».

Автор статьи даёт и другое объяснение: Путин считает Украину частью исторического русского государства, русских и украинцев — одним народом, а Украину — ненастоящей страной. При этом эксперты отмечают, что Путин пытается вернуть славу Советского Союза, восстановить российскую сферу влияния. Ещё одно объяснение: безопасности России угрожает вероятное включение Украины в НАТО. «Путин, де-факто диктатор, чувствует угрозу от прозападной демократической Украины у своих дверей».

Насчёт успехов российского президента издание пишет, что ему удалось заставить Запад обдумывать его опасения по безопасности, он запугал Украину и напомнил Европе о её зависимости от российского газа. Но при этом он способствовал воодушевлению НАТО и объединению США и Европы против него самого, а также зафиксировал репутацию России как государства-изгоя, которое игнорирует международное право и нарушает данное слово, пишет издание.

В свою очередь, президент США Джо Байден с самого начала действовал резво. Это связано и с хаотичным выводом войск из Афганистана, который негативно сказался на НАТО, а также с внутренними проблемами из-за пандемии и состояния экономики. Так что Байден не мог позволить себе ещё одну катастрофу на внешнем поле. Он не мог промолчать ещё и потому, что сам сделал своей главной целью продвижение демократии и прав человека по всему миру.

На его подход к кризису влияют два дополнительных стратегических фактора, пишет автор статьи. Во-первых, он старается восстановить трансатлантический союз, а во-вторых, он хочет показать Китаю, что Штаты будут всегда поддерживать друзей, будь то Тайвань или Украина.

Байден отправил американских военных для укрепления восточного фланга НАТО, заверил Украину в поддержке, а также продолжает раскрывать разведданные, в основном несостоятельные, как пишет издание, по поводу намерений России. Автор статьи отмечает, что тактика Байдена до нынешнего момента преуспевала, но есть две оговорки. Дипломатией у Вашингтона решить что-либо не получилось, при этом его жёсткая позиция подрывала и усилия европейцев. Получился вакуум, и он несёт в себе опасность. Вторая оговорка заключается в том, что Байден с самого начала говорил, что американские силы не будут воевать, чтобы защитить Украину, которая не входит в НАТО. Хотя, как напоминает автор статьи, ни Ирак, ни Афганистан, ни Сирия тоже в НАТО не входили.

Если говорить о президенте Украины Владимире Зеленском, то он удивил мировых лидеров тем, что приехал в Мюнхен, несмотря на предостережения, что его отъезд может привести к государственному перевороту в стране. И на конференции он произнёс смелую эффектную речь.

Но его реакция на кризис многих удивила. Зеленский критикует Запад за его ежедневные предостережения о грядущем вторжении России, которые плохо сказываются на экономике Украины. При этом и сами украинцы не впечатлены постоянными разговорами о войне, отмечает автор статьи. Пока дипломаты и граждане западных стран спешно эвакуируются, украинцы остаются на месте. Автор статьи объясняет это тем, что украинцы уже привыкли жить в состоянии нависшей угрозы.

При этом резолюцию российской Думы о поддержке независимости ДНР и ЛНР автор статьи называет попыткой усилить рычаги давления России. По его словам, такой односторонний ход будет означать конец минским договорённостям.

В основе нынешнего кризиса лежит желание украинцев присоединиться к НАТО. Как пишет автор статьи, европейские лидеры оказывают давление на Зеленского с тем, чтобы он отказался от этой цели и принял нейтральный статус. «Любая война будет решать статус не только Украины, но и Европы». Поэтому украинцы многое потеряют, если Путин решит прибегнуть к силе.

Что до ЕС, то там сейчас самую видную позицию занимает президент Франции Эммануэль Макрон, поскольку Франция сейчас председательствует в Евросоюзе. Если американцы не смогли договориться с Россией по её новым требованиям в сфере безопасности, то Макрон во время встреч с Путиным смог наметить возможные варианты для компромисса. Он также говорил о возможном нейтральном статусе для Украины по типу статуса Финляндии во время холодной войны. При этом Макрон в открытую поддерживает идею США о введении санкций против России в случае вторжения. Впрочем, Великобритания всё равно критикует Макрона за умиротворение России и разрушение единого европейского фронта.

Но если на мнение Лондона Макрон может не обращать внимания, то поддержка Германии ему нужна. Однако новый канцлер Германии Олаф Шольц придерживается двоякой позиции. С одной стороны, ему нужно спасти трубопровод «Северный поток — 2», а с другой — на него постоянное давление оказывает Джо Байден. Так, когда Шольц приехал на переговоры в Москву, он порадовал союзников вроде Польши и стран Прибалтики жёсткими заявлениями, но при этом заручился обещанием России продолжать диалог.

Так что на протяжении кризиса Еврокомиссиия была на вторых ролях, но лидеры Франции и Германии укрепили её положение, по крайней мере на данный момент.

Наконец, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ухватился за тему Украины посреди скандала, связанного с его вечеринками в разгар коронавируса, пишет автор статьи. Хотя прежде он на эту тему практически не обращал внимания. Он пообещал, что Великобритания возглавит усилия западных стран по сдерживанию России. «Но сказать не значит сделать». Великобритания сосредоточилась на силовом давлении и поставках оружия, но не внесла практически никакого вклада в процесс дипломатии и миротворчества.

И украинский кризис подчеркнул, как сильно сократилось влияние Великобритании на международной арене. «Великобританию теперь и в России, и многие в Европе воспринимают не более чем чирлидера и мальчика на побегушках у США», — пишет The Guardian.