Столтенберг убеждён: Россия может напасть на Украину «без предупреждения» — сил у неё достаточно

Россия располагает всеми средствами, необходимыми для нападения на Украину, причём атаку она может начать без предупреждения, заявил в интервью CNBC генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, риск вторжения очень высок, причём не только из-за размера российской группировки на границе, но и крайне угрожающей риторики и попыток Москвы создать предлог для начала военных действий.

Давайте отступим немного назад, к нашему последнему разговору в декабре. Тогда я Вас спросила вот о чём: учитывая ту экономическую ситуацию, в которой оказалась Россия, представляют ли они по-настоящему серьёзную угрозу? Тогда Вы сказали, что Россия — это увядающая в экономическом плане держава, однако она всё ещё опасна. Как, по Вашему мнению, изменилась обстановка в этом плане?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: В последние несколько месяцев мы стали свидетелями самого крупного наращивания военного присутствия с момента окончания холодной войны. Размер собранной группировки очень значительный. Россия располагает всеми средствами, необходимыми для начала атаки на Украину, причём без какого-либо предупреждения.

Они могут себе это позволить?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Да, они накопили для этого достаточные средства. Никто, по сути, и не отрицает, что Россия собрала там все эти силы. Вопрос в том, начнут ли они атаку? Наверняка, конечно, сказать сложно.

Но президент США, судя по всему, в этом уверен.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Все мы — США и союзники по НАТО — придерживаемся одного мнения касательно того, что есть очень высокий шанс того, что Россия нападёт на Украину. Частично оно основывается на факте наращивания российской военной группировки, но также на крайне угрожающей риторике. При этом мы стали свидетелями попыток России создать предлог, создать ситуацию в Донбассе или другом регионе, чтобы иметь повод напасть на Украину. Мы уже слышали ложные обвинения в геноциде, а также в курсе большого количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Всё это, разумеется, усиливает ощущение того, что Украина находится в опасности.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2022 года.