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ABC News: глава Пентагона не считает блефом планы России относительно Украины

Материал представлен в переводе ИноТВ
Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью ABC News заявил, что не считает «блефом» планы России по «вторжению» на Украину. По его мнению, российская сторона не зашла бы так далеко с наращиванием военного контингента и снабжением, если бы на самом деле ничего не планировала.

МАРТА РАДДАЦ, корреспондент ABC NewsЭто не блеф?

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны СШАЯ не считаю это блефом. По-моему, он собрал как раз то, что нужно для проведения успешного вторжения.

МАРТА РАДДАЦ: У него там медицинские палатки, младший медперсонал. Такого никогда не увидишь, когда речь идёт о намерении отвести войска.

ЛЛОЙД ОСТИН: Если бы они перебрасывали войска в место постоянной дислокации, то мы бы не видели подобных вещей как в плане боевой мощи, так и в плане логистической поддержки, медицинской поддержки, боевой авиации, которые мы наблюдаем в этом регионе.

Тут было перечислено то, что мы видели на спутниковых снимках, — к примеру, медицинские госпитали, которые входят в состав сил, размещённых вдоль украинской границы. Этим вечером с нами на связи Марта.

Марта, я знаю, что вы спросили об этом, так как многие у нас в стране также задаются вопросом, не блефует ли Владимир Путин в рамках данной стратегии? Однако министр Остин очень ясно дал понять, что, по его мнению, Путин не зашёл бы так далёко, если бы он на самом деле не планировал что-то.

МАРТА РАДДАЦ: Именно так, Дэвид. И не следует забывать, что Ллойд Остин всю жизнь был военным. Он кадровый военный. Он был на войне, видел войну вблизи. И его изумляет мысль о том, что кто-то станет наращивать подобные войска, обеспечивать подобное медицинское снабжение и завозить плазму (крови. — ИноТВ), если они не собираются вторгаться. Дэвид.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2022 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ABC News США Северная Америка
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