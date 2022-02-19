ABC News: глава Пентагона не считает блефом планы России относительно Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью ABC News заявил, что не считает «блефом» планы России по «вторжению» на Украину. По его мнению, российская сторона не зашла бы так далеко с наращиванием военного контингента и снабжением, если бы на самом деле ничего не планировала.
МАРТА РАДДАЦ, корреспондент ABC News: Это не блеф?
ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Я не считаю это блефом. По-моему, он собрал как раз то, что нужно для проведения успешного вторжения.
МАРТА РАДДАЦ:У него там медицинские палатки, младший медперсонал. Такого никогда не увидишь, когда речь идёт о намерении отвести войска.
ЛЛОЙД ОСТИН: Если бы они перебрасывали войска в место постоянной дислокации, то мы бы не видели подобных вещей как в плане боевой мощи, так и в плане логистической поддержки, медицинской поддержки, боевой авиации, которые мы наблюдаем в этом регионе.
Тут было перечислено то, что мы видели на спутниковых снимках, — к примеру, медицинские госпитали, которые входят в состав сил, размещённых вдоль украинской границы. Этим вечером с нами на связи Марта.
Марта, я знаю, что вы спросили об этом, так как многие у нас в стране также задаются вопросом, не блефует ли Владимир Путин в рамках данной стратегии? Однако министр Остин очень ясно дал понять, что, по его мнению, Путин не зашёл бы так далёко, если бы он на самом деле не планировал что-то.
МАРТА РАДДАЦ: Именно так, Дэвид. И не следует забывать, что Ллойд Остин всю жизнь был военным. Он кадровый военный. Он был на войне, видел войну вблизи. И его изумляет мысль о том, что кто-то станет наращивать подобные войска, обеспечивать подобное медицинское снабжение и завозить плазму (крови. —ИноТВ), если они не собираются вторгаться. Дэвид.
В подмосковном городе Пушкино стартовало одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств — международный фестиваль «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он пройдет с 19 по 27 февраля 2022 года.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление Зеленского о том, что сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной являются ложью и провокацией.
МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населённых пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы стрельбе по своим в Ростовской области у границы с Украиной является циничным. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении призёров командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он считает нелепыми сообщения о геноциде населения в Донбассе.