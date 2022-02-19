ABC News: глава Пентагона не считает блефом планы России относительно Украины

22:04 В Подмосковье стартовал Фестиваль единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» В подмосковном городе Пушкино стартовало одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств — международный фестиваль «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он пройдет с 19 по 27 февраля 2022 года.

21:54 Зеленский не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

21:46 Тарасова: российские пары показали прекрасные прокаты на Играх-2022 в Пекине Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

21:40 Глава МВД Украины Монастырский попал под обстрел в Донбассе Глава МВД Украины Денис Монастырский во время визита в зону проведения операции объединённых сил (ООС) в Донбассе попал под обстрел. Об этом заявил советник министра Антон Геращенко.

21:32 Абдуллаев победил в бою за звание претендента на титул WBC Российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу над экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира WBC в лёгком весе.

21:26 Блинкен проведёт переговоры с Лавровым 24 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в четверг, 24 февраля.

21:23 Кудерметова уступила Остапенко в финале теннисного турнира в Дубае Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Елены Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

21:12 Врио главы МЧС Чуприян: беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей Беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик начали выдавать выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

21:10 В 16-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей В воскресенье, 20 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград.

21:00 В Госдуме осудили заявление Зеленского о попадании двух снарядов на территорию России Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление Зеленского о том, что сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной являются ложью и провокацией.

21:00 Глава МИД Ирана заявил о двойной игре Запада на переговорах по ядерной сделке Иранская сторона имеет дело с двойной игрой западных стран в ходе переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки в Вене. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

20:55 Кожевников считает, что Гусев может блеснуть в финале ОИ-2022 Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил форму форварда сборной России по хоккею Никиты Гусева перед финальным матчем с командой Финляндии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

20:50 Кожевников ожидал победы сборной России по хоккею над Швецией на Играх-2022 Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе сборной России над командой Швеции в полуфинале хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

20:46 МИД России направит Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

20:33 В оперштабе ЛНР заявили об эвакуации в Россию более 16,7 тысяч человек В штабе территориальной обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что в Россию эвакуированы 16 747 человек.

20:27 Фетисов дал напутствие российским хоккеистам перед финалом с финнами на ОИ-2022 Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею в финальном матче на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине с командой Финляндии.

20:22 Генсек НАТО Столтенберг: Россия получит больше сил альянса на границах Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае если цель Москвы заключается в том, чтобы иметь меньшую численность сил альянса на своих границах, то Россия получит лишь «больше НАТО».

20:12 Морозов: нам с Тарасовой повезло, что мы попали к Тутберидзе Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, после завоевания серебра на Олимпиаде в Пекине поблагодарил тренера Этери Тутберидзе за совместную работу.

20:08 В ДНР заявили о критической ситуации на линии соприкосновения в Донбассе Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остаётся критической. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой ДНР.

20:05 Морозов заявил, что он и Тарасова были хорошо готовы к Олимпиаде Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как их дуэт готовился к Олимпиаде в Пекине.

20:01 Фигурист Морозов: после завершения Олимпиады внутри эмоциональная пустота Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился эмоциями после завоевания серебра на Олимпиаде в Пекине.

20:00 Гол Зиеша принёс победу «Челси» над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ «Челси» в гостях нанёс поражение «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

19:55 Мишина и Галлямов собираются выступить на ЧМ по фигурному катанию Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что их дуэт намерен выступить на чемпионате мира в конце марта.

19:54 Глава ЕК назвала странным сокращение поставок «Газпромом» на фоне высоких цен на газ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала странным решение «Газпрома» о сокращении объёмов поставок газа на фоне высоких цен на топливо в Европе.

19:54 «Ливерпуль» переиграл «Норвич» в матче АПЛ «Ливерпуль» на своём поле переиграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

19:49 Новицкий: нельзя исключать, что китайским фигуристам могли помочь в родных стенах Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий поделился мнением о выступлении российских фигуристов в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

19:42 Гончаренко: прокат Тарасовой и Морозова на Играх-2022 был на пределе нервов Заслуженный тренер Инна Гончаренко прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

19:41 СК России возбудил ещё одно уголовное дело по факту взрыва снаряда в Ростовской области Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населённых пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

19:36 Список медалистов 15-го дня Олимпиады в Пекине По итогам 15-го дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно семь комплектов наград.

19:28 Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс Задержанный на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.

19:24 Матыцин назвал серебро Тарасовой и Морозова на Играх-2022 медалями с золотым отливом Министр спорта Олег Матыцин оценил выступление российских фигуристов в соревнованиях среди спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

19:19 Президент Украины Зеленский предложил Путину встретиться Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Мюнхене заявил, что не знает, чего хочет российский лидер Владимир Путин, поэтому предлагает встретиться.

19:17 Захарова назвала циничным заявление Зеленского о взрывах в Ростовской области Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы стрельбе по своим в Ростовской области у границы с Украиной является циничным. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

19:15 Рублёв пробился в финал турнира ATP в Марселе Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

19:09 CAS отклонил апелляцию США о награждении призёров командного турнира Игр-2022 Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении призёров командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

19:07 Роднина: Мишиной и Галлямову нужно ещё немножечко повзрослеть в своём катании Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые завоевали бронзу в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

19:03 Глава МИД Украины Кулеба 22 февраля проведёт переговоры с Блинкеном Глава МИД Украины Кулеба 22 февраля в Вашингтоне проведёт переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

18:59 Роднина считает заслуженным серебро Тарасовой и Морозова в парном катании на ОИ-2022 Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала завоевание серебряной медали российскими фигуристами Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым на Олимпиаде в Пекине.

18:53 Зеленский назвал провокацией взрыв снарядов в Ростовской области на границе с Украиной Украинский лидер Владимир Зеленский назвал провокацией и ложью сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной.

18:46 Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте после 15-го дня Игр в Пекине В субботу, 19 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

18:45 За ходом учений «Союзная решимость» 19 февраля наблюдали 20 военных атташе из 16 стран Минобороны Белоруссии сообщило, что за ходом российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022» наблюдали 20 военных атташе из 16 стран.

18:41 Момент обстрела съёмочной группы RT Arabic в Донбассе попал на видео Появилось видео момента обстрела съёмочной группы RT Arabic в населённом пункте Зайцево в Донбассе.

18:32 РИА Новости: в ЛНР на пути следования автобусов с беженцами была найдена взрывчатка В самопровозглашённой Луганской народной республике под мостом на пути следования направлявшихся в Россию автобусов с эвакуированными гражданами обнаружили взрывное устройство.

18:30 Сборная Словакии по хоккею завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине Сборная Словакии по хоккею одержала разгромную победу над командой Швеции в матче за третье место на Олимпийских играх в Пекине.

18:23 Костомаров: Тарасова и Морозов блистательно выступили в произвольной программе на ОИ Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров прокомментировал серебряную медаль российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Играх в Пекине.

18:21 В МИД Франции призвали граждан страны покинуть Украину МИД Франции призвал находящихся на Украине сограждан покинуть территорию этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.

18:16 Авербух заявил, что Тарасова и Морозов выдали прокат жизни на ОИ-2022 Хореограф Илья Авербух оценил выступления российских пар на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

18:15 Аналитик Неменский раскритиковал слова Шольца о нелепости геноцида в Донбассе Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он считает нелепыми сообщения о геноциде населения в Донбассе.

18:11 Ростовское погрануправление подтвердило попадание двух снарядов на территорию России Пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.