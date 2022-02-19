CNBC: конфликт вокруг Украины возрождает американскую сланцевую отрасль

Резкий рост цен на нефть, вызванный напряжённой ситуацией вокруг Украины, способствует возрождению американской сланцевой отрасли, пишет CNBC. Издание напоминает, что отрасль была в глубоком кризисе после начала пандемии, однако сейчас американские компании снова начали наращивать объёмы добычи на фоне того, что цена на нефть уже перешагнула за $90.

В случае начала вторжения на Украину Владимир Путин может, сам того не желая, помочь американской сланцевой индустрии, пишет CNBC. Издание напоминает, что сланцевая отрасль США была сокрушена началом пандемии в 2020 году, когда последовало резкое падение цен на нефть.

С тех пор сланцевая отрасль начала медленное восстановление на фоне растущих цен на нефть: за прошедший год они возросли более чем на 50%. Кроме того, угроза российского вторжения на Украину привела к тому, что цена на нефть перевалила за $90.

Энергетика абсолютно точно находится в центре конфликта вокруг Украины, пишет CNBC. Европейские цены на газ совершали скачки всю зиму на фоне опасений сокращения поставок. Издание напоминает, что Россия поставляет газ в Европу по ряду газопроводов, включая те, что идут по территории Украины, а также «Северный поток — 1». Что касается «Северного потока — 2», то его строительство завершено, однако газопровод пока не введён в эксплуатацию. В минувший четверг Джо Байден в очередной раз заявил, что «Северный поток — 2» не будет запущен в случае вторжения России на Украину. Отмечается, что в случае российского вторжения США планируют ввести против Москвы санкции: по мнению аналитиков, в рамках худшего сценария штрафные меры либо заблокируют российские энергетические поставки в Европу, либо Россия сама перекроет поставки в качестве ответной меры.

Издание напоминает, что до пандемии США обладали самыми крупными объёмами добычи как нефти, так и газа: сейчас эти позиции постепенно восстанавливаются. Кроме того, США являются крупными экспортёрами нефти и газа. Согласно данным компании IHS Markit, в январе этого года США поставили в Европу 7,73 млрд кубометров газа (для сравнения, российские поставки составили 7,5 млрд кубометров). Тем не менее американский СПГ не может служить в качестве значительной замены российского газа, поскольку Европа может принять лишь ограниченные объёмы СПГ.

В это же время США намерены увеличивать свой экспорт нефти, пишет CNBC, ссылаясь на слова вице-президента IHS Markit Даниэля Йергина. Он отмечает, что в следующем году экспорт сланцевой нефти США может вернуться к показателям до пандемии. «Я думаю, что кризис вокруг Украины закрепил нефтяную «золотую лихорадку» для всех присутствующих на рынке компаний», — приводит издание слова эксперта Джона Килдуффа.

Как отмечает CNBC, США добывают много нефти, однако Россия является более крупным поставщиком, поэтому потенциальное вторжение на территорию Украины отразится на рынках. Издание подчёркивает, что российское правительство всегда осторожно подходило к очень высоким ценам на нефть, поскольку они являются стимулом нарастить добычу для американских компаний.

По словам эксперта Дэна Пикеринга, американские нефтяные компании по-прежнему не доводят добычу до максимума, поскольку испытывают давление со стороны акционеров. Тем не менее объёмы добычи наращиваются, что, по мнению Пикеринга, связано с высокими ценами на нефть. «Давайте предположим, что Россия не вторгнется на Украину. Тогда, скажем, нефть подешевеет до 82 долларов. Это всё ещё очень хорошая цена. Реальное возрождение этой индустрии состоится тогда, когда не будет никакого внешнего влияния, а цена при этом будет оставаться высокой», — заявил Пикеринг.

IHS Markit отмечает, что американские нефтяные компании наращивают объёмы добычи так, что прирост в этом году составит около 50%. Дэн Пикеринг отметил, что компания ExxonMobil планирует увеличить свою добычу на 25%, а Chevron — на 10%.