FAZ: действия американской армии в Германии заставляют Берлин задуматься о новой холодной войне

Пентагон возобновил деятельность 56-го артиллерийского командования, которое во времена холодной войны отвечало за развёрнутые в Европе ракеты средней дальности, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, его возвращение не является «краткосрочной реакцией» на недавний украинский кризис. Цели Вашингтона пока неясны, однако интерес Берлина к деятельности американцев на германской территории постепенно возрастает.

Кремль видит военную угрозу во всём. Российское руководство «регулярно находит оправдание размещению войск» вблизи границы с Украиной. Иногда обеспокоенность Москвы вызывают учения НАТО у границ России, а иногда системы ПРО в Румынии и Польше. Москва жалуется на присутствие западных военных кораблей в Чёрном море или батальонов НАТО в странах Прибалтики. Однако несколько дней назад заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал на место, которое ни на чьей карте мира не значилось в качестве предполагаемой угрозы — Майнц-Кастель, пишет Frankfurter Allgemeine.

То, что американцы сейчас делают в одном из районов Висбадена, столицы федеральной земли Гессен, указал Рябков, является одним из нескольких «косвенных признаков» того, что НАТО готовится разместить в Европе ракеты средней дальности. В последний раз Запад делал это в разгар холодной войны. Однако Рябков не упомянул, что решение Запада в то время было «реакцией на размещение советских систем к западу от Урала». При этом Россия, считает Рябков, в настоящий момент чувствует себя обязанной разместить в Европе ракеты средней дальности.

Как утверждает издание, после окончания конфликта между Востоком и Западом у НАТО больше нет ракет средней дальности в Европе. Североатлантический альянс «постоянно объясняет России», что никто из его членов не собирается размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. И всё же решение американцев о развёртывании, о котором говорит Рябков, «заставляет задуматься». В Берлине его пока практически не обсуждают, не говоря уже о публичном упоминании. 8 ноября этого года штаб Сухопутных войск США в Европе и Африке возобновил работу 56-го артиллерийского командования.

Большая часть его казарм находится в районе Эрбенхайм города Висбаден, который граничит непосредственно с Майнц-Кастелем. И это подразделение дислоцируется там не случайно. В период с 1986 по 1991 год 56-е артиллерийское командование осуществляло управление ядерными ракетами средней дальности типа «Першинг II», являвшимися в то время предметом ожесточённых политических споров в Западной Германии. Так что же стоит за этим возвращением?

Британский таблоид The Sun, как это часто бывает, поспешил с готовым объяснением. С помощью графика он смоделировал ядерный удар из Майнца-Кастеля по Москве. Российскую столицу поглотил «ядерный гриб». В Германии интерес проявила лишь местная пресса.

Экс-уполномоченный бундестага по вооружённым силам социал-демократ Ханс-Петер Бартельс, который был вынужден оставить свой пост в прошлом году, рассмотрел этот вопрос чуть более подробно. Он также убеждён, что командование, как и прежде, будет служить «средством ядерного сдерживания».

Больше никто из представителей правительства или депутатов бундестага об этом ничего не упоминал. Как и сами американские сухопутные войска в Германии. Посещение артиллерийского командования, как отмечали источники из числа военных, невозможно — по крайней мере, в то время, когда Кремль указывал на Майнц-Кастель.

Какую роль США отводят артиллерийскому командованию? В любом случае его возвращение — это «не краткосрочная реакция» на недавний украинский кризис. В Вашингтоне такие решения обычно обсуждаются между Пентагоном, правительственными ведомствами и сенатом годами. О планах по возвращению командования стало известно в апреле. В ходе своего первого визита в Берлин министр обороны США Ллойд Остин объявил, что новое военное подразделение в Германии предназначено «для поражения удалённых целей».

Он заявил, что численность командования составит около 500 военнослужащих. Объявление было воспринято тогдашним правительством Германии как свидетельство того, что администрация Байдена намерена воздержаться от обширных планов Дональда Трампа по выводу американских войск. В Германии находится около 35 тыс. американских военных, больше, чем в любой другой стране, кроме Японии и, конечно же, самих США.

Представитель Сухопутных войск США в Европе и Африке заявил, что артиллерийское командование намерено планировать и координировать «огневые действия» либо самих американских сухопутных войск, либо более крупного оперативного объединения, которое будет состоять из разных подразделений вооруженных сил различных государств.

Подразумевается использование систем тяжёлого вооружения. Источники сообщают, что основное внимание будет уделено потенциалу американской армии в Европе — координации ствольной артиллерии, реактивной артиллерии и зенитно-ракетных комплексов. В случае кризиса или конфликта задача нового подразделения в Майнц-Кастеле будет заключаться в перемещении артиллерии к месту назначения и оценке возможного воздействия на противника — в первую очередь на расстоянии от 30 км до 100 км, что представляет собой оперативное планирование для обычного конфликта. Любой намёк на ядерное оружие отсутствует.

Размещение таких систем в Европе больше не запрещено как таковое. Поскольку Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией утратил своё действие в результате его прекращения администрацией Трампа, обе стороны вновь могут развёртывать в Европе ракеты средней и меньшей дальности с радиусом действия от 500 км до 5000 км, в том числе с ядерными боеголовками. Официальной причиной выхода США из договора стала разработка Россией крылатой ракеты 9М729 (SSC-8), также известной как «Искандер-К».

Однако для американцев действует одно ограничение. В Основополагающем акте Россия — НАТО от 1997 года государства альянса обязались не размещать на постоянной основе ядерное оружие ни в одном из государств бывшего Варшавского договора, включая Восточную Германию.

Однако в Западной Германии размещение американского ядерного оружия формально разрешено. При этом размещение новых систем, помимо бомб, хранящихся на военной базе в районе Айфеля, является, с точки зрения немецких политиков, «табу». Вывод ядерных бомб США, хранящихся на базе ВВС США «Бюхель», представлял собой предмет споров в частях новой правительственной коалиции Германии, прежде всего в рядах СДПГ и зелёных.

Вашингтон пока не потребовал перебазирования ядерных ракет средней и меньшей дальности в Восточную Германию, а федеральное правительство, вероятно, на него бы не согласилось. Более интересным является вопрос размещения гиперзвуковых ракет Dark Eagle, разрабатываемых США. Если их перебросят в Европу, круг задач командования значительно расширится — и вновь встанет вопрос об оснащении ракет боеголовками.

В любом случае интерес Берлина к работе артиллерийского командования постепенно растёт. По информации Frankfurter Allgemeine, Левая партия подала в федеральное правительство запрос о деятельности артиллерийского командования. Эксперт в области обороны партии «Союз 90 /Зелёные» Агнешка Бруггер сообщила: «Решение о возобновлении работы артиллерийского командования вызвало некоторые вопросы в отношении дальнейших планов США, имеющих отношение к альянсу и ситуации с безопасностью в Европе, их следует обсудить вместе».

По словам Бруггер, при рассмотрении собственной безопасности необходимо учитывать, что отсутствие прозрачности в отношении некоторых решений «используется Владимиром Путиным для пропаганды и оправдания дальнейшего наращивания вооружений и военной агрессии». Она подчеркнула, что «время молчания» для американцев может скоро закончиться, пишет Frankfurter Allgemeine.