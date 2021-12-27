N-TV: уходящее правительство ФРГ побило немецкий рекорд по годовым оружейным сделкам

За последние девять дней своего правления коалиция Ангелы Меркель одобрила ряд сделок по экспорту вооружений общей суммой почти €5 млрд, побив, таким образом, годовой рекорд ФРГ. Как отмечает издание, это противоречит традиции, согласно которой уходящее правительство не принимает далекоидущих решений.

Как правило, уходящие немецкие правительства не принимают никаких глобальных решений в последние дни своего правления, пишет N-TV. Однако в этом году «большая коалиция» из партий ХДС и СДПГ в последние девять дней своего правления одобрила несколько крупных сделок по экспорту вооружений общей суммой почти €5 млрд.

Таким образом, общая сумма экспортных сделок по вооружениям за 2021 год составила €9,04 млрд, что является рекордом для ФРГ, отмечает издание. Больше всего поставок пришлось на Египет, подвергающийся критике за нарушения прав человека и вовлечённость в конфликты в Йемене и Ливии.

Как пишет N-TV, 8 декабря правительство Ангелы Меркель одобрило продажу трёх военных кораблей и 16 систем ПВО. Издание отмечает, что в последние девять дней своего правления коалиция Меркель подтвердила поставку оружия только в Египет более чем на €4 млрд. Общая сумма экспортных сделок по вооружениям за последние девять дней правительства Меркель составила €4,91 млрд — больше, чем за предыдущие девять месяцев.

Депутат от партии левых Севим Дагделен подвергла жёсткой критике нового канцлера Олафа Шольца: «Ещё будучи членом старого правительства, Олаф Шольц провернул настоящую махинацию и чётко продемонстрировал, насколько бесплодна критика СДПГ по поводу экспорта вооружений диктатурам и авторитарным режимам».