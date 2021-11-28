Die Welt: оборонные планы будущих властей Германии удостоились похвалы Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил коалиционный договор нового правительства Германии, сообщает Die Welt. По его словам, этот документ свидетельствует о том, что альянс «остаётся незаменимой основой для обеспечения безопасности» ФРГ. В частности, он поблагодарил будущее немецкое правительство за решение не отказываться от системы совместного использования ядерного оружия и планы по вооружению бундесвера.

В последнее время в НАТО сомневались в том, что с приходом к власти нового правительства Германия останется надёжным партнёром альянса, пишет Die Welt. Всё потому, что в рамках коалиционных переговоров социал-демократы и зелёные не раз говорили о возможном отказе от системы совместного использования ядерного оружия. Теперь же, после публикации коалиционного договора, в штаб-квартире военной организации в Брюсселе могут вздохнуть с облегчением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг похвалил этот документ и заявил, что он показывает, что альянс «остаётся незаменимой основой для обеспечения безопасности Германии»: «Решение нового правительства не отказываться от системы совместного использования ядерного оружия важно для всех европейских государств». «НАТО нужна сильная Германия как в политическом, так и военном плане, — продолжил он. — Нам нужен бундесвер, у которого достаточно возможностей для обеспечения безопасности наших государств. Этому соответствует обещание нового правительства наилучшим образом оснастить бундесвер».

Важно, чтобы во всё более непредсказуемом мире Берлин проявлял «лидерские качества», подчеркнул Столтенберг: «Я рад в будущем тесно сотрудничать с новым правительством с целью защиты наших стран. Мы стоим перед беспрецедентными вызовами для нашей безопасности». Нового канцлера Германии Олафа Шольца генсек назвал «решительным сторонником НАТО и трансатлантических отношений».

Для альянса важно и то, что в коалиционном договоре говорится не только о сохранении системы совместного использования ядерного оружия, но и о её модернизации, в частности о закупке новых бомбардировщиков. Не исключено, что Берлин приобретёт американские боевые самолёты F-18 Super Hornet или новейшие F-35. В НАТО считают, что новые власти Германии очень своевременно опубликовали документ, так как на следующей неделе в Риге пройдёт встреча министров иностранных дел стран — членов альянса. Главными темами для обсуждения на ней станут дальнейшие действия в российско-украинском конфликте, а также планы главы Кремля на восточном фланге НАТО.

Военная организация сохраняет «бдительность» и наблюдает за ситуацией, подчеркнул Столтенберг: «Мы продолжим оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна смогла сама защитить себя от агрессии». Самостоятельно ей обороняться придётся потому, что принцип коллективной самообороны альянса на это государство не распространяется, объясняет издание. Генсек НАТО также предостерёг Россию от любых агрессивных действий по отношению к соседней стране. Он сказал, что они будут иметь последствия и цену: «Я призываю Россию снизить градус напряжённости и деэскалировать ситуацию. В то же время мы остаёмся открытыми для диалога с Россией. Чем выше уровень напряжённости, тем важнее диалог».