CNN: Байден выразил «уверенность» в том, что Путин решил «напасть» на Киев

Американский президент заявил, что он «убеждён» в намерении его российского коллеги атаковать Украину «в ближайшую неделю» или даже ранее. При этом глава Белого дома подчеркнул, что всё ещё надеется на дипломатическое урегулирование кризиса, передаёт CNN.

Джо Байден выразил уверенность в том, что Владимир Путин собирается «вторгнуться» на Украину. Вместе с тем американский президент подчеркнул, что возможность решить кризис дипломатическим путём всё ещё остаётся открытой, сообщает CNN.

«На данный момент я убеждён, что он (Путин. — ИноТВ) принял решение», — заявил глава Белого дома. При этом он добавил, что, по мнению Вашингтона, российские войска собираются напасть на Украину «в ближайшую неделю» или раньше и что целью атаки станет Киев.

Уверенность Байдена в том, что Москва планирует «атаковать» Украину, заметно отличается от прошлой позиции президента США. Ранее он утверждал, что Путин ещё не принял окончательного решения по этому вопросу, но признавал, что имеет ограниченное представление о том, как именно мыслит его российский коллега, обращает внимание CNN.

В последние дни администрация Байдена обнародовала несколько донесений разведки о перемещении российских войск. По словам президента, это решение было принято, «чтобы устранить любые причины, которые Россия может привести для оправдания вторжения на Украину, и помешать движению» её армии.

Байден также обвинил ополченцев в «значительном всплеске нарушений режима прекращения огня»,чтобы «спровоцировать» Украину. Он привёл «многочисленные примеры дезинформации», которые, по его словам, распространялись российскими СМИ, в том числе «дутые» заявления о геноциде в Донбассе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление американского президента. «Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей — нет проблем?» — написала она в Telegram.

Однако, по мнению Байдена, попытки Москвы переложить ответственность за ухудшение ситуации на Киев «просто-напросто лишены смысла». «Предположение, что украинцы выбрали этот момент, когда у их границ находится 150 тысяч военнослужащих, чтобы обострить конфликт, противоречит элементарной логике», — сказал президент.

Между тем напряжённость в регионе продолжает расти. Почти половина российских войск, «окруживших Украину», заняли «исходное положение для наступления», а число батальонных тактических групп увеличилось примерно со 120 до 125, утверждает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.